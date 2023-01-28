Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо проиграл два спринта в сезоне впервые с 2018-го.

В сезоне-2018/19 он уступил россиянину Александру Большунову на этапе Кубка мира в Руке, а затем в Лиллехаммере стал 11-м.

В этом сезоне он занял 2-е место после итальянца Федерико Пеллегрино на этапе в Давосе, а сегодня уступил Ришару Жуву из Франции.

Лыжи. Кубок мира. Клэбо проиграл французу Жуву в финале классического спринта, Гульберг – 3-й