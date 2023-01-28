Йоханнес Клэбо проиграл два спринта в сезоне впервые с 2018-го

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Лыжи

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо проиграл два спринта в сезоне впервые с 2018-го.

В сезоне-2018/19 он уступил россиянину Александру Большунову на этапе Кубка мира в Руке, а затем в Лиллехаммере стал 11-м.

В этом сезоне он занял 2-е место после итальянца Федерико Пеллегрино на этапе в Давосе, а сегодня уступил Ришару Жуву из Франции.

Лыжи. Кубок мира. Клэбо проиграл французу Жуву в финале классического спринта, Гульберг – 3-й

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6 комментариев

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zzzeeerrrooo
вот проиграет он на ЧМ или ОИ , тогда и можно говорить, что он сдает + спринтов больше стало
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zzzeeerrrooo
Ответ OnlyDendy
Но тогда это была палка, а не чистый проигрыш. По факту впервые
да Сане он ту победу по глупости отдал поэтому и не проигрывал вообще 🤣
+2
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Сергей Стеценко
Ураааааа!!!! Жук молодец!!!
+3
-2
+1
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gerr_max
Впервые с сезона 18/19 Клэбо проиграл спринт обоими стилями.
+3
0
+3
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Hiyaa
болел за француза, как за своего
+2
-1
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OnlyDendy
Но тогда это была палка, а не чистый проигрыш. По факту впервые
+8
-2
+6
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