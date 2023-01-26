Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Рете, Холунн, Гульберг, Крюгер, Пеллегрино, Нисканен, Поромаа выступят в коньковой гонке с раздельным стартом на 10 км

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Германии сборная Норвегии сборная Швеции сборная Италии сборная Финляндии Пол Гульберг сборная Франции Шюр Рете Федерико Пеллегрино Дидрик Тенсет Эндрю Масгрэйв Ииво Нисканен Йоханнес Клэбо Симен Хегстад Крюгер Франческо де Фабиани Ханс Кристер Холунн Рено Же Йенс Бурман Харальд Амундсен Лукас Бегль Жюль Шаппа Давиде Грац Вильям Поромаа Йони Мяки Ивер Тильхейм Андерсен Эдвин Ангер гонка 10 км Лыжи

27 января на этапе Кубка мира по лыжным гонкам во французском Ле Рус пройдет мужская гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

6-й этап

Ле Рус, Франция

Мужчины

10 км, свободный стиль 

Начало – 16.45 по московскому времени.

Старт-лист

3. Давиде Грац (Италия)...

11. Эдвин Ангер (Швеция)...

18. Жюль Шаппа (Франция)...

27. Йенс Бурман (Швеция)...

30. Лукас Бегль (Германия)...

34. Харальд Амундсен (Норвегия)

35. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия)...

40. Ииво Нисканен (Финляндия)...

42. Дидрик Тенсет (Норвегия)...

44. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)...

46. Франческо де Фабиани (Италия)...

48. Пол Гульберг (Норвегия)...

50. Федерико Пеллегрино (Италия)...

53. Рено Же (Франция)

55. Йони Мяки (Финляндия)

56. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)...

58. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)...

60. Вильям Поромаа (Швеция)...

68. Шюр Рете (Норвегия)...

70. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Ле Русе

5 комментариев

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SkierNSK
Ответ Iuasamotu
Клебо, эта дистанция, по силам. Вообще не удивлюсь, если он победит
"Клебо, эта дистанция, по силам."
Да, 10 км всё-таки не 30, было бы удивительно если он бы и тут сошёл 😅
0
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-1
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Iuasamotu
Клебо, эта дистанция, по силам. Вообще не удивлюсь, если он победит
+1
0
+1
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IrbIS
Сван, Дальквист, Бурман заявили о возможном бойкоте если российские спортсмены будут допущены к ЧМ.
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/Knj66M/langdskidor-fis-oppnar-for-att-tillata-ryska-deltagare-delta-igen
p/s
мой прогноз, fis в вопросах допуска будет брать пример c ibu, жесткий подход превалирует
+3
-1
+2
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Грюденфельдер
И Нисканен проявился.
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-1
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Грюденфельдер
Фредди должен был взять ,но так как болел думаю Амундсен победит.
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