Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Рете, Холунн, Гульберг, Крюгер, Пеллегрино, Нисканен, Поромаа выступят в коньковой гонке с раздельным стартом на 10 км
27 января на этапе Кубка мира по лыжным гонкам во французском Ле Рус пройдет мужская гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем.
Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам
6-й этап
Ле Рус, Франция
Мужчины
10 км, свободный стиль
Начало – 16.45 по московскому времени.
Старт-лист
3. Давиде Грац (Италия)...
11. Эдвин Ангер (Швеция)...
18. Жюль Шаппа (Франция)...
27. Йенс Бурман (Швеция)...
30. Лукас Бегль (Германия)...
34. Харальд Амундсен (Норвегия)
35. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия)...
40. Ииво Нисканен (Финляндия)...
42. Дидрик Тенсет (Норвегия)...
44. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)...
46. Франческо де Фабиани (Италия)...
48. Пол Гульберг (Норвегия)...
50. Федерико Пеллегрино (Италия)...
53. Рено Же (Франция)
55. Йони Мяки (Финляндия)
56. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)...
58. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)...
60. Вильям Поромаа (Швеция)...
68. Шюр Рете (Норвегия)...
70. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Ле Русе
Да, 10 км всё-таки не 30, было бы удивительно если он бы и тут сошёл 😅
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/Knj66M/langdskidor-fis-oppnar-for-att-tillata-ryska-deltagare-delta-igen
p/s
мой прогноз, fis в вопросах допуска будет брать пример c ibu, жесткий подход превалирует