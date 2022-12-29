Бах об отстранении россиян и белорусов: «Нам пришлось принять защитные меры. К счастью, за это время прозвучало много обнадеживающих заявлений»

Президент Международного олимпийского комитета ( ) Томас Бах в новогоднем послании высказался о ситуации с отстранением российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

«Помимо санкций, нам пришлось принять защитные меры для обеспечения честности международных спортивных соревнований.

Это привело к тому, что МОК выступил против миссии по объединению всего мира в соревнованиях, поскольку нам приходилось запрещать участие спортсменов только на основании их паспорта.

К счастью, за это время прозвучало много обнадеживающих заявлений и заявлений ряда отдельных мировых лидеров, поддерживающих нашу объединяющую олимпийскую миссию», – сказал Бах.

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