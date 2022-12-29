Бах об отстранении россиян и белорусов: «Нам пришлось принять защитные меры. К счастью, за это время прозвучало много обнадеживающих заявлений»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах олимпийская сборная Беларуси Политика Легкая атлетика

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в новогоднем послании высказался о ситуации с отстранением российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 

«Помимо санкций, нам пришлось принять защитные меры для обеспечения честности международных спортивных соревнований.

Это привело к тому, что МОК выступил против миссии по объединению всего мира в соревнованиях, поскольку нам приходилось запрещать участие спортсменов только на основании их паспорта.

К счастью, за это время прозвучало много обнадеживающих заявлений и заявлений ряда отдельных мировых лидеров, поддерживающих нашу объединяющую олимпийскую миссию», – сказал Бах. 

Ого, России предложили перейти в азиатский спорт – так мы можем отобраться на Олимпиаду-2024!

А вы знали, что у Томаса Баха есть госнаграда России? Ему присвоили орден Почета за заслуги в подготовке наших спортсменов

22 комментария

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andrej shabanov
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БАБАХ, ВЫУЧИ, ЧТО ТАКОЕ САНКЦИЯ И К КОМУ ЭТО ПРИНИМАЕТСЯ!

ХВАТИТ ВРАТЬ! ХВАТИТ БУХАТЬ!!!!
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andrej shabanov
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очередная х**ня от обкуренного!
УСТРАНЯТЬ СПОРТСМЕНОВ это ЗАЩИЩАТЬ ИХ?!!!

СПАСАЙ МИРОВОЙ СПОРТ, ПРИДУРОК! ВОЗВРАЩАЙ РОССИЯН И БЕЛОРУСОВ!

ВЫ УЩЕМЛЯЛИ И УЩЕМЛЯЕТЕ ПРАВА СПОРТСМЕНОВ НА ОСНОВЕ ГРАЖДАНСТВА, ЭТО ЗАЩИТА?! ОТ КОГО ЗАЩИТА?!!!!!!!!

ГРЁБАНЫЙ ЛИЦЕМЕР!
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Троюродный брат
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Ничего не понятно, но очень интересно.
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пазл сошёлся
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Мировых лидеров, поддерживающих РАЗъединяющую олимпийскую миссию, которая противоречит олимпийским же постулатам? Да, много таких дураков, к сожалению 🤥
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Pertinax Gandi
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Защитные меры? ОКР напал на Баха?
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mahurat
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Что написали, то и говорит.
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And-Rover
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Вроде бы чёт сказал, а вроде и не сказал.
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alexnew
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- Нам пришлось принять защитные меры для обеспечения честности международных спортивных соревнований
- Это как? :)
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Mukunku 64
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Это что перевод с китайского на немецкий,
А с немецкого на русский?
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Иосиф Сталин
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Помимо санкций, нам пришлось принять защитные меры для обеспечения честности международных спортивных соревнований.
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Это как? Как российские и белорусские спортсмены могут повлиять на честность соревнований?
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Los Wakas
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открыт неиссякаемый источник воды - МОК
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Alex_msk
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Защита?) От золотых медалей России?)
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ДМ-1чемпион
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Ополоумел старик. Мы спецом нарушили олимпийский принцип, но нас многие поддержали и это обнадеживает! Чистая шизофрения.
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Data Architector
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"Замуровали, демоны!"
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Viks
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Полный бах...
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Вадим flanec
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Тоже мне защитник нашёлся, ёклмнопрст.
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Дмитрий9779
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Отберите уже у него второй стул.
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Светлана Менова
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От кого кого защищать надо всё-таки я так и не поняла?

Ну хоть открыто признал, что недопуск спортсменов на соревнования из-за их паспорта - это дискриминация. Прогресс.

Но итог один: да, мы знаем, что это дискриминация, но всё равно не допустим
Потому что.
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Антон
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Ты или крест сними, или трусы надень.
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мутятя
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Американский прихвостень.
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Goatmesssi
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Выступать дальше в МОК себя не уважать, олимпийский спорт мертв и надо пересмотреть свое отношение к спорту, так как мы вступаем в новую эпоху.
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Александр Платонов
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Нужен переводчик
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