Бах об отстранении россиян и белорусов: «Нам пришлось принять защитные меры. К счастью, за это время прозвучало много обнадеживающих заявлений»
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в новогоднем послании высказался о ситуации с отстранением российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.
В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.
«Помимо санкций, нам пришлось принять защитные меры для обеспечения честности международных спортивных соревнований.
Это привело к тому, что МОК выступил против миссии по объединению всего мира в соревнованиях, поскольку нам приходилось запрещать участие спортсменов только на основании их паспорта.
К счастью, за это время прозвучало много обнадеживающих заявлений и заявлений ряда отдельных мировых лидеров, поддерживающих нашу объединяющую олимпийскую миссию», – сказал Бах.
Ого, России предложили перейти в азиатский спорт – так мы можем отобраться на Олимпиаду-2024!
А вы знали, что у Томаса Баха есть госнаграда России? Ему присвоили орден Почета за заслуги в подготовке наших спортсменов
ХВАТИТ ВРАТЬ! ХВАТИТ БУХАТЬ!!!!
УСТРАНЯТЬ СПОРТСМЕНОВ это ЗАЩИЩАТЬ ИХ?!!!
СПАСАЙ МИРОВОЙ СПОРТ, ПРИДУРОК! ВОЗВРАЩАЙ РОССИЯН И БЕЛОРУСОВ!
ВЫ УЩЕМЛЯЛИ И УЩЕМЛЯЕТЕ ПРАВА СПОРТСМЕНОВ НА ОСНОВЕ ГРАЖДАНСТВА, ЭТО ЗАЩИТА?! ОТ КОГО ЗАЩИТА?!!!!!!!!
ГРЁБАНЫЙ ЛИЦЕМЕР!
- Это как? :)
А с немецкого на русский?
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Это как? Как российские и белорусские спортсмены могут повлиять на честность соревнований?
Ну хоть открыто признал, что недопуск спортсменов на соревнования из-за их паспорта - это дискриминация. Прогресс.
Но итог один: да, мы знаем, что это дискриминация, но всё равно не допустим
Потому что.