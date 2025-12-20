Горные лыжи. Забыстран победил в супергиганте, Одерматт – 2-й, Францони – 3-й
Забыстран победил в супергиганте на Кубке мира в Иатлии.
Чешский горнолыжник Ян Забыстран одержал победу в супергиганте на этапе Кубка мира в Иатлии.
Горные лыжи
Кубок мира
Валь-Гардена
Мужчины
Супергигант
1. Ян Забыстран (Чехия) – 1.24,86
2. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,22
3. Джованни Францони (Италия) – 0,37
4. Нильс Аллегре (Франция) – 0,44
5. Матье Байле (Франция) – 0,47
6. Кристоф Иннерхофер (Италия) – 0,53
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
