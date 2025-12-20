  • Спортс
0

Горные лыжи. Забыстран победил в супергиганте, Одерматт – 2-й, Францони – 3-й

Забыстран победил в супергиганте на Кубке мира в Иатлии.

Чешский горнолыжник Ян Забыстран одержал победу в супергиганте на этапе Кубка мира в Иатлии.

Горные лыжи

Кубок мира

Валь-Гардена

Мужчины

Супергигант

1. Ян Забыстран (Чехия) – 1.24,86

2. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,22

3. Джованни Францони (Италия) – 0,37

4. Нильс Аллегре (Франция) – 0,44

5. Матье Байле (Франция) – 0,47

6. Кристоф Иннерхофер (Италия) – 0,53

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
