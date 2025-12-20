Горные лыжи. Забыстран победил в супергиганте, Одерматт – 2-й, Францони – 3-й

Забыстран победил в супергиганте на Кубке мира в Иатлии.

Чешский горнолыжник Ян Забыстран одержал победу в супергиганте на этапе Кубка мира в Иатлии. Горные лыжи Кубок мира Валь-Гардена Мужчины Супергигант 1. Ян Забыстран (Чехия) – 1.24,86 2. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,22 3. Джованни Францони (Италия) – 0,37 4. Нильс Аллегре (Франция) – 0,44 5. Матье Байле (Франция) – 0,47 6. Кристоф Иннерхофер (Италия) – 0,53