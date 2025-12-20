Губерниев о Клэбо: «Они могут сколько угодно говорить про бойкоты, но поскольку они все ссыкуны, никаких бойкотов не будет»

Губерниев оценил слова Клэбо о российских лыжниках.

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил слова Йоханнеса Клэбо о российских лыжниках.

Клэбо заявил , что с удовольствием соревновался бы с русскими, но все равно считает их отстранение правильным решением.

«Дело в том, что если будет решение, то он будет соревноваться с русскими. Спортсменов никто спрашивать не будет, их просто поставят перед фактом, и Клэбо будет бегать как миленький. Они все могут сколько угодно говорить про бойкоты, но поскольку они все ссыкуны, никаких бойкотов не будет.

Они говорят одно, а делают другое. Все это происходит из-за бессилия. Ребята, что толку говорить, если вас все равно не спросят, и вы будете бегать с русскими. Как говорил Глеб Жеглов в отношении вора, который должен сидеть в тюрьме: «Будет сидеть». Точно так же применительно к Клэбо можно сказать: «Будет бегать».

Клэбо может говорить в интервью все что угодно. Сначала он может рассказать, как отворачивался от Коростелева, плевал в его сторону и руку не подавал, а потом при встрече будет улыбаться и говорить «Welcome to Europe».

Тоже самое будет происходить и в биатлоне. Они все хорошие спортсмены, но как люди... Им в глаза смотришь, а они эти глаза отводят. Я уже сам много раз с этим сталкивался, ничего нового он не сказал», – отметил Губерниев.