  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Губерниев о Клэбо: «Они могут сколько угодно говорить про бойкоты, но поскольку они все ссыкуны, никаких бойкотов не будет»
4

Губерниев о Клэбо: «Они могут сколько угодно говорить про бойкоты, но поскольку они все ссыкуны, никаких бойкотов не будет»

Губерниев оценил слова Клэбо о российских лыжниках.

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил слова Йоханнеса Клэбо о российских лыжниках.

Клэбо заявил, что с удовольствием соревновался бы с русскими, но все равно считает их отстранение правильным решением.

«Дело в том, что если будет решение, то он будет соревноваться с русскими. Спортсменов никто спрашивать не будет, их просто поставят перед фактом, и Клэбо будет бегать как миленький. Они все могут сколько угодно говорить про бойкоты, но поскольку они все ссыкуны, никаких бойкотов не будет.

Они говорят одно, а делают другое. Все это происходит из-за бессилия. Ребята, что толку говорить, если вас все равно не спросят, и вы будете бегать с русскими. Как говорил Глеб Жеглов в отношении вора, который должен сидеть в тюрьме: «Будет сидеть». Точно так же применительно к Клэбо можно сказать: «Будет бегать».

Клэбо может говорить в интервью все что угодно. Сначала он может рассказать, как отворачивался от Коростелева, плевал в его сторону и руку не подавал, а потом при встрече будет улыбаться и говорить «Welcome to Europe».

Тоже самое будет происходить и в биатлоне. Они все хорошие спортсмены, но как люди... Им в глаза смотришь, а они эти глаза отводят. Я уже сам много раз с этим сталкивался, ничего нового он не сказал», – отметил Губерниев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Всепроспорт
лыжные гонки
logoЙоханнес Клэбо
logoсборная Норвегии
logoДмитрий Губерниев
logoсборная России (лыжные гонки)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Журова о словах Клэбо: «Это называется – хочу быть и красивым, и умным, выскажусь нейтральненько, чтобы не осудили за поддержку России»
вчера, 10:37
Йоханнес Клэбо: «Я бы с удовольствием соревновался с русскими. Но чувствую, что наступил момент, когда политика пересекается со спортом»
вчера, 06:42
Норвежские лыжники заняли топ-5 в «разделке» на Кубке мира в Давосе
14 декабря, 10:05
Главные новости
Наталья Коростелева об участии сына в Олимпиаде: «Мне кажется, Савелий до сих пор не поверил, что все страхи уже позади»
4 минуты назад
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске
48 минут назад
Лыжи. Кубок России. Сорина, Ступак, Пеклецова, Фалеева и Баранова пробегут спринт классикой
49 минут назад
Лыжи. Кубок России. Ардашев, Червоткин, Терентьев и Большунов выступят в классическом спринте
49 минут назад
Горные лыжи. Забыстран победил в супергиганте, Одерматт – 2-й, Францони – 3-й
вчера, 22:00
Российские горнолыжники Андриенко, Ефимов и Кузнецов получили нейтральный статус FIS
вчера, 16:36
Дмитрий Васильев: «Жаль, что спортсмены вовлекаются в политический процесс. У Клэбо в голове такая каша, что он сам не понимает, что говорит»
вчера, 14:27
МОК пригласил на Олимпиаду-2026 российского ски-альпиниста Никиту Филиппова
вчера, 13:32
Савелий Коростелев: «После «Тур де Ски» продолжим участвовать в этапах Кубка мира и готовиться в Европе – вплоть до Олимпиады»
вчера, 11:37
Савелий Коростелев: «В Давосе бежал на паре лыж, которая была отмыта от фтора. Никаких проблем с фтором не было, теперь на этот счет нет опасений»
вчера, 11:24
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Соловьев – 2-й, Большунов – 3-й
14 декабря, 13:09
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Жамбалова – 3-я, Степанова – 5-я
14 декабря, 13:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15