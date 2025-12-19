Российские горнолыжники Андриенко, Ефимов и Кузнецов получили нейтральный статус FIS
FIS одобрила нейтральный статус троим российским горнолыжникам.
Российские горнолыжники Александр Андриенко, Семен Ефимов и Иван Кузнецов получили нейтральный статус.
Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).
Ранее нейтральные статусы получили лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, фристайлистка Анастасия Таталина, двоеборец Артем Галунин, сноубордистка Мария Травиничева и горнолыжница Юлия Плешкова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: FIS
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости