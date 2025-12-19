  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Российские горнолыжники Андриенко, Ефимов и Кузнецов получили нейтральный статус FIS
0

Российские горнолыжники Андриенко, Ефимов и Кузнецов получили нейтральный статус FIS

FIS одобрила нейтральный статус троим российским горнолыжникам.

Российские горнолыжники Александр Андриенко, Семен Ефимов и Иван Кузнецов получили нейтральный статус.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). 

Ранее нейтральные статусы получили лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, фристайлистка Анастасия Таталина, двоеборец Артем Галунин, сноубордистка Мария Травиничева и горнолыжница Юлия Плешкова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: FIS
logoАлександр Андриенко
logoИван Кузнецов
logoFIS
Семен Ефимов
сборная России (горные лыжи)
горные лыжи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Савелий Коростелев: «После «Тур де Ски» продолжим участвовать в этапах Кубка мира и готовиться в Европе – вплоть до Олимпиады»
сегодня, 11:37
Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в скоростном спуске, фон Алльмен – 2-й, Парис – 3-й
вчера, 19:23
Российская горнолыжница Юлия Плешкова получила нейтральный статус от FIS
17 декабря, 15:17
Главные новости
Лыжи. Кубок России. Ардашев, Червоткин, Терентьев и Большунов выступят в классическом спринте
13 минут назад
Лыжи. Кубок России. Сорина, Ступак, Пеклецова, Фалеева и Баранова пробегут спринт классикой
24 минуты назад
Дмитрий Васильев: «Жаль, что спортсмены вовлекаются в политический процесс. У Клэбо в голове такая каша, что он сам не понимает, что говорит»
сегодня, 14:27
МОК пригласил на Олимпиаду-2026 российского ски-альпиниста Никиту Филиппова
сегодня, 13:32
Савелий Коростелев: «После «Тур де Ски» продолжим участвовать в этапах Кубка мира и готовиться в Европе – вплоть до Олимпиады»
сегодня, 11:37
Савелий Коростелев: «В Давосе бежал на паре лыж, которая была отмыта от фтора. Никаких проблем с фтором не было, теперь на этот счет нет опасений»
сегодня, 11:24
Журова о словах Клэбо: «Это называется – хочу быть и красивым, и умным, выскажусь нейтральненько, чтобы не осудили за поддержку России»
сегодня, 10:37
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске
сегодня, 08:07
Йоханнес Клэбо: «Я бы с удовольствием соревновался с русскими. Но чувствую, что наступил момент, когда политика пересекается со спортом»
сегодня, 06:42
Юрий Бородавко: «До полноценного возвращения нам еще очень и очень далеко. Не хотят нас видеть в мировом спорте»
сегодня, 06:21
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Соловьев – 2-й, Большунов – 3-й
14 декабря, 13:09
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Жамбалова – 3-я, Степанова – 5-я
14 декабря, 13:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15