Олег Матыцин: «Если МОК решит задачу участия россиян на Олимпиаде и не допустит политизации и дискриминации российского спорта, это усилит его позицию»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Олег Матыцин Министерство спорта России Париж-2024 Политика Биатлон

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) усилит свои позиции, если решит задачу с участием россиян в Олимпийских играх.

«Бах на G20 заявил, что недопустимо оказывать политическое давление, но по факту мы видим, что это давление продолжается.

Важно, что российские и международные федерации сохраняют диалог, они стараются найти пути, чтобы россияне стали участвовать в соревнованиях.

МОК сейчас тоже находится в поиске самостоятельной роли, если он решит задачу участия россиян на Олимпиаде совместно с федерациями и не допустит политизации и дискриминации российского спорта, с моей точки зрения, это усилит его позицию. Нам хотелось бы верить, что они тоже об этом думают», – сказал Матыцин в интервью телеканалу «Россия-24».

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5 комментариев

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KMR
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Ответ La Gushka
МОК охреновенно повысит авторитет, если будет приглашать на ОИ не НОКи, а спортсменов.
Вот! Или школы
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KMR
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Позицию где? В прстели? В Фифа? Уефа? Isu? Ibu?
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Леван Мкртчян
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Ответ La Gushka
МОК охреновенно повысит авторитет, если будет приглашать на ОИ не НОКи, а спортсменов.
А деньги кто им давать тогда будет на сборы ,поездки, организацию, премиальные за результат и другие ништячки за гос деньги?)
Или получается, что если нет хорошего спонсора у спортсмена и всё -- он может никуда не поехать.
А в командных видах спорта вообще смех будет , например // сборная друзей Овечкина с название главного спонсора ’Стинол’(условно) на майках.
Так вы себе это представляете?)
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dayday
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МОК уже показал свою гнилую суть, а все гнилое должно лежать и гнить на помойке.
Пускай не допускают, это только ускорит распад этой гнили, а его место должна занять новая адекватная структура, без проамериканской продажной падали.
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La Gushka
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МОК охреновенно повысит авторитет, если будет приглашать на ОИ не НОКи, а спортсменов.
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