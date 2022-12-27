Олег Матыцин: «Если МОК решит задачу участия россиян на Олимпиаде и не допустит политизации и дискриминации российского спорта, это усилит его позицию»

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Международный олимпийский комитет ( ) усилит свои позиции, если решит задачу с участием россиян в Олимпийских играх.

«Бах на G20 заявил, что недопустимо оказывать политическое давление, но по факту мы видим, что это давление продолжается.

Важно, что российские и международные федерации сохраняют диалог, они стараются найти пути, чтобы россияне стали участвовать в соревнованиях.

МОК сейчас тоже находится в поиске самостоятельной роли, если он решит задачу участия россиян на совместно с федерациями и не допустит политизации и дискриминации российского спорта, с моей точки зрения, это усилит его позицию. Нам хотелось бы верить, что они тоже об этом думают», – сказал Матыцин в интервью телеканалу «Россия-24».