Олег Матыцин: «Если МОК решит задачу участия россиян на Олимпиаде и не допустит политизации и дискриминации российского спорта, это усилит его позицию»
Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) усилит свои позиции, если решит задачу с участием россиян в Олимпийских играх.
«Бах на G20 заявил, что недопустимо оказывать политическое давление, но по факту мы видим, что это давление продолжается.
Важно, что российские и международные федерации сохраняют диалог, они стараются найти пути, чтобы россияне стали участвовать в соревнованиях.
МОК сейчас тоже находится в поиске самостоятельной роли, если он решит задачу участия россиян на Олимпиаде совместно с федерациями и не допустит политизации и дискриминации российского спорта, с моей точки зрения, это усилит его позицию. Нам хотелось бы верить, что они тоже об этом думают», – сказал Матыцин в интервью телеканалу «Россия-24».
Или получается, что если нет хорошего спонсора у спортсмена и всё -- он может никуда не поехать.
А в командных видах спорта вообще смех будет , например // сборная друзей Овечкина с название главного спонсора ’Стинол’(условно) на майках.
Так вы себе это представляете?)
Пускай не допускают, это только ускорит распад этой гнили, а его место должна занять новая адекватная структура, без проамериканской продажной падали.