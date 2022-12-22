Депутат Терюшков: «Коллективный Запад и США — это не весь мир. Три четверти национальных олимпийских комитетов поддерживают Россию»

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

— Рекомендация МОК нарушает Олимпийскую хартию и устав организации, но действует. При этом Томас Бах неоднократно говорил, что атлеты ни в чем не виноваты и данные ограничения направлены только против Владимира Путина. Как подчеркивал немец, спортсменов готовы допустить в нейтральном статусе. При этом люди должны отказаться от политики своей страны и президента. Однако для нас выступать без национального флага и гимна недопустимо. И спортсмены ещё скажут свое слово.

— Но они же участвовали в соревнованиях в таком статусе ранее.

— Эта была такого же рода манипуляция. Никто не имеет права, тем более такая организация, как МОК, лишать первичных признаков суверенитета независимую страну. И соглашаться на участие в турнирах без флага и гимна, на мой взгляд, было нельзя. Надо отстаивать свои интересы. Причиной всему стал сфабрикованный доклад Ричарда Макларена про проблемы с допингом в России, хотя у нас их никогда не существовало. Мы об этом прекрасно знаем. К сожалению, на тот момент Минспорт признал документ.

У коллективного Запада есть желание бороться с Россией в сфере спорта, и мы это наблюдаем с 2014 года: допинговый скандал, отстранение от соревнований, допуск только в нейтральном статусе. Сейчас закончился срок действия наказания CAS после иска WADA. Но мы пониманием, что санкции перешли из одного правового поля в другое. Поэтому наша задача, и об этом говорил Путин, создать спортивные организации в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

— Для проведения альтернативных турниров?

— Да, это те соревнования, которые будут основываться на принципах олимпизма. К слову, они были заложены не только Пьером де Кубертеном, но и нашим генералом армии Бутовским. Именно традиционные ценности олимпизма должны лечь в фундамент при создании новых спортивных организаций в рамках ШОС и БРИКС.

— Сейчас уже ведется работа в данном направлении?

— На ее необходимость указал президент в рамках выступления на саммите ШОС. И Министерство спорта в ближайшее время должно предложить свои идеи. Соревнования с дружескими странами уже начинают проходить. Мы все прекрасно понимаем, что МОК имеет странную организационную форму. В него входят НОК и сборище физических лиц. Но мы знаем, что коллективный Запад и США — это не весь мир.

Существует более 200 национальных олимпийских комитетов, и три четверти из них поддерживают Россию и понимают, что на нашем месте могли оказаться они. Запад достаточно активно манипулирует всеми через спорт. И я думаю, что через год или два создание спортивных организаций в рамках ШОС будет только набирать обороты. К ним начнут присоединяться все больше НОК, – сказал Терюшков.