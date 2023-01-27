Глава комитета спортсменов Норвегии, олимпийская чемпионка Астрид Якобсен: «Отстранять кого-то только на основании паспорта – это дискриминация и нарушение прав человека»
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, глава комитета спортсменов Норвегии Астрид Якобсен заявила, что ее слова по поводу допуска российских спортсменов к международным соревнованиям были переданы некорректно.
Ранее NRK со ссылкой на источники сообщило, что на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Якобсен поддержала возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену.
«Дискуссии были сосредоточены на том, может ли спорт сохранить свою функцию и есть ли какая-либо возможность для спортсменов с российскими и белорусскими паспортами участвовать в международных соревнованиях. Это обсуждалось с точки зрения ценностей.
Есть много вопросов о том, как это будет сделано на практике и какими могут быть последствия. Но сначала мы должны выяснить, должны ли мы отстаивать ценности, чтобы спорт был нейтральной ареной, и, возможно, работать исходя из этого.
Мы не принимали никакого решения в норвежском комитете спортсменов. Я предложила обсудить это в первую очередь на основе ценностей. Мы не рассматривали все практические аспекты того, как это будет работать и будет ли вообще.
Но у нас есть желание, чтобы спортивное движение попыталось выполнить свою миссию. Это проблематично, если мы отстраняем кого-то только на основании его паспорта. Это дискриминация, даже ООН так говорит. Это нарушение прав человека. Должны быть другие причины для отстранения отдельных спортсменов», – сказала Якобсен.
Кстати, смешно, что по вашей логике за войну в Чечне должны были отстранять Россию, за войну в Южной Осетии, которую инициировала Грузия, должны были отстранять Россию, и за гражданскую войну, инициированную Украиной на Донбассе, тоже должны были отстранять Россию. Действенный способ: не знаешь кого обвинить - обвиняй Россию. Безотказный вариант.
лишь парни в ермолках вечны - факт ))
поймут что смена президентов в сша это фикция, так как президент сша мало на что влияет. Решают дяди финансисты-банкиры.
А тут какие-то диссиденты с миссиями, ценностями и нарушениями прав человека.