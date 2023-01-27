Глава комитета спортсменов Норвегии, олимпийская чемпионка Астрид Якобсен: «Отстранять кого-то только на основании паспорта – это дискриминация и нарушение прав человека»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, глава комитета спортсменов Норвегии заявила, что ее слова по поводу допуска российских спортсменов к международным соревнованиям были переданы некорректно.

Ранее NRK со ссылкой на источники сообщило, что на заседании исполкома Международного олимпийского комитета ( ) Якобсен поддержала возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену.

«Дискуссии были сосредоточены на том, может ли спорт сохранить свою функцию и есть ли какая-либо возможность для спортсменов с российскими и белорусскими паспортами участвовать в международных соревнованиях. Это обсуждалось с точки зрения ценностей.

Есть много вопросов о том, как это будет сделано на практике и какими могут быть последствия. Но сначала мы должны выяснить, должны ли мы отстаивать ценности, чтобы спорт был нейтральной ареной, и, возможно, работать исходя из этого.

Мы не принимали никакого решения в норвежском комитете спортсменов. Я предложила обсудить это в первую очередь на основе ценностей. Мы не рассматривали все практические аспекты того, как это будет работать и будет ли вообще.

Но у нас есть желание, чтобы спортивное движение попыталось выполнить свою миссию. Это проблематично, если мы отстраняем кого-то только на основании его паспорта. Это дискриминация, даже ООН так говорит. Это нарушение прав человека. Должны быть другие причины для отстранения отдельных спортсменов», – сказала Якобсен.

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