Глава комитета спортсменов Норвегии, олимпийская чемпионка Астрид Якобсен: «Отстранять кого-то только на основании паспорта – это дискриминация и нарушение прав человека»

Теги МОК Олимпийская сборная России Астрид Якобсен Политика Лыжи

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, глава комитета спортсменов Норвегии Астрид Якобсен заявила, что ее слова по поводу допуска российских спортсменов к международным соревнованиям были переданы некорректно.

Ранее NRK со ссылкой на источники сообщило, что на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Якобсен поддержала возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену.

«Дискуссии были сосредоточены на том, может ли спорт сохранить свою функцию и есть ли какая-либо возможность для спортсменов с российскими и белорусскими паспортами участвовать в международных соревнованиях. Это обсуждалось с точки зрения ценностей.

Есть много вопросов о том, как это будет сделано на практике и какими могут быть последствия. Но сначала мы должны выяснить, должны ли мы отстаивать ценности, чтобы спорт был нейтральной ареной, и, возможно, работать исходя из этого.

Мы не принимали никакого решения в норвежском комитете спортсменов. Я предложила обсудить это в первую очередь на основе ценностей. Мы не рассматривали все практические аспекты того, как это будет работать и будет ли вообще.

Но у нас есть желание, чтобы спортивное движение попыталось выполнить свою миссию. Это проблематично, если мы отстраняем кого-то только на основании его паспорта. Это дискриминация, даже ООН так говорит. Это нарушение прав человека. Должны быть другие причины для отстранения отдельных спортсменов», – сказала Якобсен.

МОК выставил России политические условия. Что теперь будет?

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47 комментариев

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Виктор Бутко
Ответ ecopromo
петухов прав на все 100,. Те страны, которые поддерживают и поставляют оружие киевским нацистам являются нацистами.
А в чем проявляется нацизм в Украине?
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xlegend
Ответ #nikon
Якобсен прямым текстом говорит, что нужна другая причина для отстранения. Тогда они отстранят без "нарушения прав человека". Грамотно.
Она имеет в виду, что есть другие причины для отстранения единичных спортсменов (допинг, например), но паспорт не должен быть такой причиной.
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Genriwhite
А чем правила допуска лучше чем не допуск? Почему кто то должен не высказывать своё мнение. Просто потому что оно не правильное? А разве есть правильное или не правильное мнение?
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Ага Бг
Ответ MigUp
Разницы в чём? Боевые действия происходили раньше? Происходили. Кого-то раньше отстраняли? Нет. Так почему именно сейчас и почему именно Россию? Кстати, смешно, что по вашей логике за войну в Чечне должны были отстранять Россию, за войну в Южной Осетии, которую инициировала Грузия, должны были отстранять Россию, и за гражданскую войну, инициированную Украиной на Донбассе, тоже должны были отстранять Россию. Действенный способ: не знаешь кого обвинить - обвиняй Россию. Безотказный вариант.
вы без разбора обвиняете США во всем подряд это норм?))))) "гражданскую войну, инициированную Украиной на Донбассе" очень интересно это читать после всех признаний гиркиных/пригожиных о том, что там делала Россия 8 лет)))
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Graziano
Ответ #nikon
Якобсен прямым текстом говорит, что нужна другая причина для отстранения. Тогда они отстранят без "нарушения прав человека". Грамотно.
Если читать новости в оригинале, то она ничего такого не говорит. А говорит, что за паспорт отстранять нельзя, а за несоответствие ценностям МОК можно
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MigUp
Ответ Ага Бг
А Россию разве отстраняли и за Чечню, Грузию, Сирию, Крым и 8летДонбаса, что уже признали всякие гиркины и пригожины? Вы разницы реально не видите?
Разницы в чём? Боевые действия происходили раньше? Происходили. Кого-то раньше отстраняли? Нет. Так почему именно сейчас и почему именно Россию?

Кстати, смешно, что по вашей логике за войну в Чечне должны были отстранять Россию, за войну в Южной Осетии, которую инициировала Грузия, должны были отстранять Россию, и за гражданскую войну, инициированную Украиной на Донбассе, тоже должны были отстранять Россию. Действенный способ: не знаешь кого обвинить - обвиняй Россию. Безотказный вариант.
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liv6
Ничего не меняется, продолжат вытирать ноги о нас и наших спортсменах, даже о тех кто поползет на коленях на олимпиаду
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cskamsk2016
Ответ Pushkin Sasha
Мало шансов, если честно, что Россия победит. И кому это она будет диктовать условия после победы?
Ну пока условный тополь-м не использовался. Кинжалы на миг и су в боевой готовности, сложно сказать чем это закончится. Цирконы в море на подходах, поговаривают что хотят взять предшественников сарматы убрать ядерный заряд и провести испытания вражеского пво.
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papadok
Ответ Игорь Ерин
Хватит жевать эти сопли . Все решиться на Украине . Победит Россия - она будет диктовать условия . Победит Запад - России тогда совсем не будет , какие тогда " российские спортсмены" ?
А что следует считать победой России? Просто интересно.
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jss
Ответ Vasiliy S
Зачем им соревнования в недружественных странах? В Спартакиады им прямой и единственный путь
не тебе решать, хохлятина
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jss
Ответ Игорь Замаруев
Всех, кто "За СВО", "против нацистов" и т.д. конечно не пустят, иначе люди не поймут. Вчера Петухов европейцев нацистами назвал, а сегодня он хочет на международных соревнованиях кататься?) А для чего? Чтобы выступать в нацистских странах?)
какие такие люди? Которым было пофиг когда 8 лект ЛДНР обстреливали?
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justbored
Ответ ecopromo
дед с деменцией это вообще никто. Надеюсь теперь все поймут что смена президентов в сша это фикция, так как президент сша мало на что влияет. Решают дяди финансисты-банкиры.
я совсем не про Байдена (хотя такой маркер тоже, учитывая возраст 45-го и 46-го), про США в принципе

лишь парни в ермолках вечны - факт ))
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ecopromo
Ответ justbored
дядюшка Сэм уже старенький и с деменцией, напротив, легко поддаётся чужому влиянию, не стоит валить на него.
дед с деменцией это вообще никто. Надеюсь теперь все
поймут что смена президентов в сша это фикция, так как президент сша мало на что влияет. Решают дяди финансисты-банкиры.
+3
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+3
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ecopromo
Ответ Ага Бг
А Россию разве отстраняли и за Чечню, Грузию, Сирию, Крым и 8летДонбаса, что уже признали всякие гиркины и пригожины? Вы разницы реально не видите?
россия напала на грузию, сирию чечню? да ты больной на голову
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-2
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#nikon
Якобсен прямым текстом говорит, что нужна другая причина для отстранения. Тогда они отстранят без "нарушения прав человека". Грамотно.
+9
-2
+7
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ecopromo
Ответ Vasiliy S
Зачем им соревнования в недружественных странах? В Спартакиады им прямой и единственный путь
нашим и не нужны соревнования в недружественных странах, нужны соревнования с лучшими в мире. Вот и всё
+1
-2
-1
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Дэн Селедкин
Ну слава Богу... Все на месте! А я то подумал допускать собрались...А оказывается просто причину недопуска подогнать нужно......
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justbored
Ответ ecopromo
нет никаких ваших западных ценностей. Как дядя сэм прикажет так вы и сделаете
дядюшка Сэм уже старенький и с деменцией, напротив, легко поддаётся чужому влиянию, не стоит валить на него.
0
0
0
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ecopromo
Ответ Игорь Замаруев
Всех, кто "За СВО", "против нацистов" и т.д. конечно не пустят, иначе люди не поймут. Вчера Петухов европейцев нацистами назвал, а сегодня он хочет на международных соревнованиях кататься?) А для чего? Чтобы выступать в нацистских странах?)
петухов прав на все 100,. Те страны, которые поддерживают и поставляют оружие киевским нацистам являются нацистами.
+1
-5
-4
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ecopromo
Ответ Российский пользователь
Кому еще дали денег, чтоб кто то высказался
высказались в пользу россии те, кому как раз не занесли
0
0
0
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Pushkin Sasha
Ответ Игорь Ерин
Хватит жевать эти сопли . Все решиться на Украине . Победит Россия - она будет диктовать условия . Победит Запад - России тогда совсем не будет , какие тогда " российские спортсмены" ?
Мало шансов, если честно, что Россия победит. И кому это она будет диктовать условия после победы?
+2
-2
0
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ecopromo
нет никаких ваших западных ценностей. Как дядя сэм прикажет так вы и сделаете
+4
-3
+1
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justbored
Но, но "только представьте какой победой это будет для пропагандистских целей Путина, если он станет приветствовать обладателей медалей в Лужниках", "мечтающие о кровавых деньгах в преддверии Парижской Олимпиады, Бах и компания - полезные идиоты Кремля" - из той же газеты.

А тут какие-то диссиденты с миссиями, ценностями и нарушениями прав человека.
+3
-2
+1
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m_chagin
я не понял, а где она была 11 месяцев?
+4
-2
+2
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Ага Бг
Ответ MigUp
Почему когда Ливию кошмарили американцы и страны НАТО никто никого не отстранил? М? Другое?
А Россию разве отстраняли и за Чечню, Грузию, Сирию, Крым и 8летДонбаса, что уже признали всякие гиркины и пригожины? Вы разницы реально не видите?
+7
-4
+3
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