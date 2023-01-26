Самуэльссон о заявлении МОК: «Грустное и странное решение. Год назад они поступили правильно, когда решили отстранить спортсменов из России и Беларуси»
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске России и Беларуси к соревнованиям.
«Я не удивлен, но на мой взгляд, это грустное и странное решение. Я считал, что год назад они поступили правильно, когда решили отстранить спортсменов из обеих стран.
С учетом продолжения боевых действий нет ничего, что могло бы оправдать позицию МОК по возвращению российских и белорусских атлетов.
По-моему, наивно думать, что политика и спорт не связаны. Мы видим это на примере чемпионата мира по футболу в Катаре.
Я рад, что IBU (Международный союз биатлонистов) решил отстранить россиян и белорусов от соревнований. Именно такое решение принято – и оно сохраняется», – сказал Самуэльссон.
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МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие
а гонору-то сколько было перед началом сезона, что за победу в тотале поборется..вертели его норги на одном месте
Что касается белорусских спортсменов, то я вообще не понимаю, какие к ним претензии. Они виноваты в том, что Путин напал на Украину? Они каким-то образом поддержали эту агрессию?
Зато нашим тоже самое нельзя делать по мнению укроботов.