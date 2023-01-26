Самуэльссон о заявлении МОК: «Грустное и странное решение. Год назад они поступили правильно, когда решили отстранить спортсменов из России и Беларуси»

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске России и Беларуси к соревнованиям.

«Я не удивлен, но на мой взгляд, это грустное и странное решение. Я считал, что год назад они поступили правильно, когда решили отстранить спортсменов из обеих стран.

С учетом продолжения боевых действий нет ничего, что могло бы оправдать позицию МОК по возвращению российских и белорусских атлетов.

По-моему, наивно думать, что политика и спорт не связаны. Мы видим это на примере чемпионата мира по футболу в Катаре.

Я рад, что IBU (Международный союз биатлонистов) решил отстранить россиян и белорусов от соревнований. Именно такое решение принято – и оно сохраняется», – сказал Самуэльссон.

IBU пока не планирует допускать Россию к соревнованиям: «Конгресс в сентябре принял очень четкое решение»

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие