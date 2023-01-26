Самуэльссон о заявлении МОК: «Грустное и странное решение. Год назад они поступили правильно, когда решили отстранить спортсменов из России и Беларуси»

Теги сборная России сборная Швеции МОК Олимпийская сборная России ЧМ-2022 Политика Себастьян Самуэльссон Биатлон

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске России и Беларуси к соревнованиям.

«Я не удивлен, но на мой взгляд, это грустное и странное решение. Я считал, что год назад они поступили правильно, когда решили отстранить спортсменов из обеих стран.

С учетом продолжения боевых действий нет ничего, что могло бы оправдать позицию МОК по возвращению российских и белорусских атлетов.

По-моему, наивно думать, что политика и спорт не связаны. Мы видим это на примере чемпионата мира по футболу в Катаре.

Я рад, что IBU (Международный союз биатлонистов) решил отстранить россиян и белорусов от соревнований. Именно такое решение принято – и оно сохраняется», – сказал Самуэльссон.

IBU пока не планирует допускать Россию к соревнованиям: «Конгресс в сентябре принял очень четкое решение»

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие

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30 комментариев

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NRNG
Ответ За Кэвс и двор стреляю в упор
И правильно сделали в Швеции, такие книги нужно сжигать и запрещать как экстремистскую литературу.
Да ты фашист.
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За Кэвс и двор стреляю в упор
Ответ За Кэвс и двор стреляю в упор
И правильно сделали в Швеции, такие книги нужно сжигать и запрещать как экстремистскую литературу.
Всем несогласным любителям этой книженции предлагаю успокоиться и поесть свиной шашлык ❤️
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Елена)))
Ну что Сэм сходи в комнату грусти, к личному психологу. А вообще пополам, что ты там думаешь.
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Олег Ремизов
Не излечимый
+2
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Нонейм
Ответ OnlyDendy
Он с Вероникой Степановой стоят друг друга
Говорят, они поженятся в новом сезоне
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igolp igolp
В биатлоне ноль, хоть как бы выделится, вспомни Полтаву, учи историю)))
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murzzzzzilka
Ответ Сергей К
Грета Тунберг от биатлона.)
👍🏽 отличная аналогия:)
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Singidunum1389
самый конченый из биатлонистов
а гонору-то сколько было перед началом сезона, что за победу в тотале поборется..вертели его норги на одном месте
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За Кэвс и двор стреляю в упор
Ответ Руслан Чесебиев
Вот было бы здорово если все исламские государства подписались бы под обращением в МОК, ФИФА, УЕФА и тд об исключении всех шведских спортсменов, клубов и сборных этой страны за то что правительство одобрило демонстративно сжечь священную книгу мусульман. Было бы интересно посмотреть на решение этих «независимых» организаций!
И правильно сделали в Швеции, такие книги нужно сжигать и запрещать как экстремистскую литературу.
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заляпут
Ага, а ты где был то клону шведский до 24 февраля ? Стало можно Россию запрещать видимо
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eltempo87
Отличный получится чиновник в четвертом рейхе
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Руслан Чесебиев
Вот было бы здорово если все исламские государства подписались бы под обращением в МОК, ФИФА, УЕФА и тд об исключении всех шведских спортсменов, клубов и сборных этой страны за то что правительство одобрило демонстративно сжечь священную книгу мусульман. Было бы интересно посмотреть на решение этих «независимых» организаций!
+18
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leon74
Спорт вне политики.
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OnlyDendy
Он с Вероникой Степановой стоят друг друга
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#nikon
А чего можно было ждать от шведа?
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Zidane 55
Клоун,ты бы лучше подумал как будете извиняться за сожжение Корана.
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Slavvyan
Швед просто русофоб. Когда он топил против допинга, ещё можно было как-то понять, но сейчас это просто ненависть по национальному признаку.
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Artem Gavrishov
Швед не в своём уме, как и его соплеменники, которые допустили такое с Кораном…
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angry horse
В окопы под Бахмут в иностранный легион этого любимчика России😁☝️
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Сергей К
Грета Тунберг от биатлона.)
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sav187
Ну вообще-то нет ничего странного в том, что МОК стремится организовать соревнования всех сильнейших спортсменов мира независимо от их гражданства.
Что касается белорусских спортсменов, то я вообще не понимаю, какие к ним претензии. Они виноваты в том, что Путин напал на Украину? Они каким-то образом поддержали эту агрессию?
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Danila BGR
Ещё никого не допустили, а он уже в печали.
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Погладь быка
Насчет Беларучи однозначно неправильно и глупо, недальновидно.
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Кавабунга Шреддоголовый
Да засохни ты уже, честь и совесть мирового спорта
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Гусеконь
и вот таких фашистов не отстраняют от спорта.
Зато нашим тоже самое нельзя делать по мнению укроботов.
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