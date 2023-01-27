Мэр Парижа выступила за участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Мэр Парижа Анн Идальго высказалась о возможном участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024, которая пройдет во французской столице.

«Я думаю, что это важный момент для спортсменов, и что спортсмены не должны лишаться соревнований», – сказала Идальго, отметив, что выступает за допуск российских атлетов «под нейтральным флагом».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что оценит возможность выступления россиян в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих правил.

МОК выставил России политические условия. Что теперь будет?

Материалы по теме

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Singidunum1389
ага, и желательно в гендерно нейтральном
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igolp igolp
Дожить надо...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DrDro
Ответ Crenk
Вот и я не догоняю с чего двойные стандарты То есть то что допинг Типа того попал после орального секса с парнем принимавшем лекарственные средства - это все в порядке А Вот то что Валиева порезала еду ножом, которым до этого раскрошили таблетки - это недопустимо
Да не так всё было.
Дед утром крошил таблетки на кухне, в этот момент она зашла, широко зевая, а коварный сквозняк задул таблеточную пыль ей в рот.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Crenk
Ответ d.xoxlov
Что-то я не припомню, с каких бы ещё спортсменов требовали соблюдения строгих критериев в том, что не связано с допингом или другими спортивными аспектами.
Вот и я не догоняю с чего двойные стандарты

То есть то что допинг Типа того попал после орального секса с парнем принимавшем лекарственные средства - это все в порядке

А Вот то что Валиева порезала еду ножом, которым до этого раскрошили таблетки - это недопустимо
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yeti_17
Ответ Ильнур Хасанов
На олимпиаде обычно представляют страну. А под белой тряпкой кого представляют ?
На спортивных соревнованиях соревнуются спортсмены, а не страны. Любые государственные флаги (возможно, за исключением принимающей страны) давно пора убирать со спортивных мероприятий.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Crenk
Ответ Ильнур Хасанов
На олимпиаде обычно представляют страну. А под белой тряпкой кого представляют ?
С логотипом Газпрома нужно ехать
Все знают с какой это страны
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sashka.loker
Мэр Парижа... то есть по сути вообще никто
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ezreal
Ответ Антон Александров
Без флага Россия все равно участвовать не будет. Ну и не надо.
Это ты у спортсменов спросил лично? Или решил за них?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sabaka Sabaka
значит они уверены шо моли уже не будет к тому времени
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Александров
Без флага Россия все равно участвовать не будет. Ну и не надо.
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
irina1980
Про нейтральный статус можно и промолчать,еще неизвестно,что будет до 2024 года.Нужно еще дожить до него.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ильнур Хасанов
На олимпиаде обычно представляют страну. А под белой тряпкой кого представляют ?
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адепт Суперлиги
Мэр Парижа делает для российского спорта больше наших спортивных чинуш)
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vs1804
Назначить главой делегации ходорковского, главный тренер-навальный....
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мишка Синайский
Начинаем новое движение - жизни русских спортсменов важны
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Савчук
Ох уж эта русофобия...
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
d.xoxlov
Что-то я не припомню, с каких бы ещё спортсменов требовали соблюдения строгих критериев в том, что не связано с допингом или другими спортивными аспектами.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ксения Бьорндален
Допускать нужно только тех россиян, которые осудят воблу и политику деда, любящего 20-метровые столы
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
п╔я┐п╟п╫
Так то нельзя без флага. Но надмозг согласится скорее всего
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Герасимов
Всё просто..денег в городскую казну хочет больше.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bengalsckyzh
Анн Идальго - первая женщина на посту мэра Парижа за всю историю города... А родилась она в городе Сан-Фернандо, Андалусия, Испания. Вот так у них всё.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Graziano
Ответ Александр Романов
Кто такой мэр Парижа , решение за океаном будут принимать
Те же самые люди за океаном, что дают свободно играть российским хоккеистам, автогонщикам, теннисистам?
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бомбардир Ковтун
Так это Идальго, любовница Метшина на зп у Кремля. Отбитая левачка.
+8
-9
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BuTaJIbKa
просто всех уже утомила ситуация, да и деньги спонсорские не помешают дополнительно
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мишаня Кашников
Ответ selso99
Мэру Парижа нужны $
А украинцам танки дай леопарда
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий