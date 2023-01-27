Мэр Парижа выступила за участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе

Мэр Парижа Анн Идальго высказалась о возможном участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024, которая пройдет во французской столице.

«Я думаю, что это важный момент для спортсменов, и что спортсмены не должны лишаться соревнований», – сказала Идальго, отметив, что выступает за допуск российских атлетов «под нейтральным флагом».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что оценит возможность выступления россиян в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих правил.

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