Мэр Парижа выступила за участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе
Мэр Парижа Анн Идальго высказалась о возможном участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024, которая пройдет во французской столице.
«Я думаю, что это важный момент для спортсменов, и что спортсмены не должны лишаться соревнований», – сказала Идальго, отметив, что выступает за допуск российских атлетов «под нейтральным флагом».
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что оценит возможность выступления россиян в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих правил.
Дед утром крошил таблетки на кухне, в этот момент она зашла, широко зевая, а коварный сквозняк задул таблеточную пыль ей в рот.
То есть то что допинг Типа того попал после орального секса с парнем принимавшем лекарственные средства - это все в порядке
А Вот то что Валиева порезала еду ножом, которым до этого раскрошили таблетки - это недопустимо
Все знают с какой это страны