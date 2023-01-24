Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Ле Русе

27-29 января французский Ле Рус примет шестой этап Кубка мира по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

6-й этап

Ле Рус, Франция

Расписание трансляций

27 января, пятница

10 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины

14:00

10 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины

16:45

28 января, суббота

Спринт, классический стиль, мужчины и женщины

Квалификация – 14.00

Финалы – 16:30 Матч! Арена

29 января, воскресенье

20 км, масс-старт, классический стиль, женщины

14:45

20 км, масс-старт, классический стиль, мужчины

16:45 Матч! Арена

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2022/23: чемпионат мира стартует 23 февраля, в марте женщины побегут 50 км в Холменколлене