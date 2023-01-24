Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Ле Русе
27-29 января французский Ле Рус примет шестой этап Кубка мира по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.
Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам
6-й этап
Ле Рус, Франция
Расписание трансляций
27 января, пятница
10 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины
14:00
10 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины
16:45
28 января, суббота
Спринт, классический стиль, мужчины и женщины
Квалификация – 14.00
Финалы – 16:30 Матч! Арена
29 января, воскресенье
20 км, масс-старт, классический стиль, женщины
14:45
20 км, масс-старт, классический стиль, мужчины
16:45 Матч! Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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