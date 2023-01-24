Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Ле Русе

Теги телевидение Кубок мира Лыжи

27-29 января французский Ле Рус примет шестой этап Кубка мира по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

6-й этап

Ле Рус, Франция

Расписание трансляций

27 января, пятница

10 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины

14:00

10 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины

16:45

28 января, суббота

Спринт, классический стиль, мужчины и женщины

Квалификация – 14.00

Финалы – 16:30 Матч! Арена

29 января, воскресенье

20 км, масс-старт, классический стиль, женщины

14:45

20 км, масс-старт, классический стиль, мужчины

16:45 Матч! Арена

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2022/23: чемпионат мира стартует 23 февраля, в марте женщины побегут 50 км в Холменколлене

4 комментария

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gerr_max
Опять классический масс-старт. Пока в этом сезоне ни одного масс-старта коньком.
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markos marvin
разделки особенно интересны,для многих это финальный этап отбора на ЧМ!
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Грюденфельдер
Интересно мы в этом году до ЧМ увидим Нисканена ? На эти выходные был чемпионат Финляндии но с 15км коньком он снялся хотя был заявлен.
+2
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+2
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Vicing Charlsson
Только мужской масстарт по телику покажут, видимо Российские теливизионщики влюбились в Клебо.
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