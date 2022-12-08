Кубок мира. Далквист, Карлссон, Диггинс, Карл, Тириль и Лотта Венг пробегут классический спринт

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9 декабря на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Бейтостолене пройдет женский спринт классическим стилем.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

3-й этап

Бейтостолен, Норвегия

Женщины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 11.30 по московскому времени, финалы – 14.00. Прямая трансляция финалов – Матч! Арена

Старт-лист

Катарина Хенниг (Германия)

Кертту Нисканен (Финляндия)

Кристине Ставос Шистад (Норвегия)

Майя Далквист (Швеция)

Ане Стенсет (Норвегия)

Лотта Венг (Норвегия)

Тириль Венг (Норвегия)

Матильде Мирвол (Норвегия)

Виктория Карл (Германия)

Джесси Диггинс (США)

Криста Пярмякоски (Финляндия)

Фрида Карлссон (Швеция)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Бейтостолене

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