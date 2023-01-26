Вяльбе о заявлении МОК: «Это все спекуляции. Либо принимаем на соревнования, либо нет»

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о возможном допуске россиян к международным стартам.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит вопрос о выступлении россиян в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих правил.

«Это все спекуляции. Либо принимаем на соревнования, либо нет», – заявила Вяльбе.

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие

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4 комментария

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Vgames1
Ответ Щеглот
О, эффективный менеджер подтянулась) Вяльбе - это катастрофа. Пока вяльбе оттуда не выкинут, ничем хорошим дело не выгорит - это точно. Там нужны адекватные люди, с очень высоким интеллектом, чтобы решить это нетривиальную и щекотливую задачу; готовые договариваться и идти на компромисс. А не этот бревнообразный бронтозавр.
Елена Валерьевна традиционно языком метет, но решать-то не ей. Беда в том, что многие наши спортсмены уже успели замазаться в публичной поддержке СВО и по нынешним критериям МОК не будут допущены. Одна надежда, к моменту ОИ ситуация как-то изменится
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+2
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Щеглот
О, эффективный менеджер подтянулась) Вяльбе - это катастрофа. Пока вяльбе оттуда не выкинут, ничем хорошим дело не выгорит - это точно. Там нужны адекватные люди, с очень высоким интеллектом, чтобы решить это нетривиальную и щекотливую задачу; готовые договариваться и идти на компромисс. А не этот бревнообразный бронтозавр.
+2
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0
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Назар Игорь
Вяльбе права. Нельзя болтаться как г***о в проруби, необходимо наконец определиться- либо полный разрыв отношений с МОК, либо пусть считают наших спортсменов полноправными членами мирового спортивного сообщества как представителей России с гимном, гербом и флагом. Правительство и политика рано или поздно поменяются, а страна Россия останется. А другой страны у нас не будет.
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Ебздрогыч
Елена Валерьевна, вы перестали пить коньяк по утрам? Либо да, либо нет, остальное спекуляции
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+3
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