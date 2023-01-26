Вяльбе о заявлении МОК: «Это все спекуляции. Либо принимаем на соревнования, либо нет»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о возможном допуске россиян к международным стартам.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит вопрос о выступлении россиян в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих правил.

«Это все спекуляции. Либо принимаем на соревнования, либо нет», – заявила Вяльбе.

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие