Елена Вяльбе: «В сборной команде проблем с экипировкой нет. Я думаю, пока еще у всех достаточно залежей, чтобы их достать»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе ТАСС Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что в сборной нет проблем с экипировкой. 

«В сборной команде проблем нет. Я думаю, пока еще у всех достаточно залежей, чтобы их достать», – сказала Вяльбе.

«Это как на заводе «Лада» выпускать Lamborghini. Чудес не бывает, но попробуем». Если в России не останется топовых лыж – как быть?

«Я не верю в блокаду России. Нельзя перекрыть плотиной реку – вода просочится». Как нашему спорту выжить без иностранного инвентаря?

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17 комментариев

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Ковид 07.10.52
Пока и страна на залежах существует, а вот. что дальше....назад в инвентарь а-ля СССР.... Представляю Большунова на мукачевских лыжах про Клебо на фишерах...
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papadok
Ответ SkierNSK
У местных пользователей память как у аквариумных рыбок ... Только сегодня утром была более подробная цитата Вяльбе на эту тему - https://www.sports.ru/skiing/1114827956-elena-vyalbe-vse-inostrannye-federaczii-lyzhnyx-gonok-ponimayut-chto-s.html "- Наши спортсмены всем необходимым обеспечены? – Эта тема закрыта, на самом деле. Но иностранные производители хотят работать со сборной России и работают. Подробностей я рассказывать не буду. Скажу лишь, что все команды, начиная от взрослых и заканчивая юниорами, обеспечены абсолютно всем необходимым." И по инсайдам в сборной получили новый инвентарь в том же количестве, как и раньше, кроме палок Swix.
https://amp.championat.com/skiing/article-4645013-sponsor-razorval-kontrakt-s-aleksandrom-bolshunovym-nazvav-ego-povedenie-glupostyu-chego-lishilsya-rossijskij-chempion.html
Вот так выглядело год назад, может, что поменялось к лучшему, а может и к худшему. Писали, что у Большунова новый спонсор появился, не в курсе, случайно, кто?
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papadok
Ответ SkierNSK
У местных пользователей память как у аквариумных рыбок ... Только сегодня утром была более подробная цитата Вяльбе на эту тему - https://www.sports.ru/skiing/1114827956-elena-vyalbe-vse-inostrannye-federaczii-lyzhnyx-gonok-ponimayut-chto-s.html "- Наши спортсмены всем необходимым обеспечены? – Эта тема закрыта, на самом деле. Но иностранные производители хотят работать со сборной России и работают. Подробностей я рассказывать не буду. Скажу лишь, что все команды, начиная от взрослых и заканчивая юниорами, обеспечены абсолютно всем необходимым." И по инсайдам в сборной получили новый инвентарь в том же количестве, как и раньше, кроме палок Swix.
Тема закрыта, подробности я рассказывать не буду. Даже аквариумной рыбке информация не покажется избыточной :) обеспечены всем, но почему-то речь зашла о залежах. За счёт чего все обеспечены - за счёт поставок или запасов? Это разные вещи.
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Gondeira
Ответ Mira_shock
31 декабря 2025 года. Права "Телеспорта" на показ лыжных гонок закончатся. И, к этому времени, лыжные гонки, организованные ФЛГР, должны окончательно уйти в забвение.
"лыжные гонки, организованные ФЛГР" внутри России как проводили 10-15 лет назад, так и будут проводить. Тогда, кстати, они нафиг никаму не были нужны. И без Вяльбе, и с началом появления ЕВ.
Пока не появились сильные лыжники. Кстати в том самом ФЛГР, которым руководит Вяльбе. ))
Счас интерес есть. Тока вот организации, которые ответственные за трансляции этих гонок(ну там телеканалы типо Матч-ТВ)) НЕ ХОТЯТ их освещать. Т. как обоср..сь жидко-жидко с организационной составляющей.
Но, по заветам Геббельса, валят все "с больной головы на здоровую". Главное это делать громко, уверенно и "изо всех утюгов". Ведь найдутся ж "цитата Лаврова", которые поверят в эту чушь.
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SkierNSK
У местных пользователей память как у аквариумных рыбок ...
Только сегодня утром была более подробная цитата Вяльбе на эту тему - https://www.sports.ru/skiing/1114827956-elena-vyalbe-vse-inostrannye-federaczii-lyzhnyx-gonok-ponimayut-chto-s.html
"- Наши спортсмены всем необходимым обеспечены?
– Эта тема закрыта, на самом деле. Но иностранные производители хотят работать со сборной России и работают. Подробностей я рассказывать не буду. Скажу лишь, что все команды, начиная от взрослых и заканчивая юниорами, обеспечены абсолютно всем необходимым."
И по инсайдам в сборной получили новый инвентарь в том же количестве, как и раньше, кроме палок Swix.
+2
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Грюденфельдер
Ответ Mira_shock
31 декабря 2025 года. Права "Телеспорта" на показ лыжных гонок закончатся. И, к этому времени, лыжные гонки, организованные ФЛГР, должны окончательно уйти в забвение.
Нет слов , как им совершенно все равно мнение любителей лыж. Печально все это...
+6
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ASH11
Ответ Щеглот
Было бы чем думать, думает она... Залежи какие-то. А чего тогда Якимушкин на лосиных лыжах бегает, благо лось своим лыжам диван предпочитает; а Денчик на непряевских? Лыжи по рукам ходят как путана, а этой залежи мерещатся.
Так это было до отстранения и на международных стартах. Вполне нормальное явление, тем более почти вся сборная бегала под одним брендом лыж. Ну, а личные, может себе позволить только Большунов, наверно, но у него чуть ли не у единственного личный контракт с брендом был(есть), поэтому неудивительного. Для мировых брендов, несмотря на результаты сборной, звезда одна - Большунов, ну может, еще Непряева.
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Konstantin_ZV
залежи? а дальше что?
это какой-то фейспалм
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papadok
Все просто, нет спонсоров - нет экипировки, нет экипировки - нет проблем. Достаем из залежей, или, о ужас, возможно, добываем на свои.
+1
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Pankratoff
А чего тогда Терентий просил Крамера лыжные палки ему в Европе приобрести?
Она думает блин. Знать нужно точно, что есть а чего нет.
Горе менеджер.
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Alexander2022
И эти залежи явно не отечественного производства?)
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Щеглот
Было бы чем думать, думает она... Залежи какие-то. А чего тогда Якимушкин на лосиных лыжах бегает, благо лось своим лыжам диван предпочитает; а Денчик на непряевских? Лыжи по рукам ходят как путана, а этой залежи мерещатся.
+10
-5
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Mira_shock
Ответ Харламов Никита
А когда кончится ?! ;)
31 декабря 2025 года. Права "Телеспорта" на показ лыжных гонок закончатся. И, к этому времени, лыжные гонки, организованные ФЛГР, должны окончательно уйти в забвение.
+8
-3
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NoWar
Ответ Ебздрогыч
В принципе, лыжники могут бегать и на деревянных лыжах с алюминиевыми палками - международных стартов нет, а внутренние никто не показывает. Можно даже и не бегать, а просто отчитаться что бегали. Красотища!
Прально! Пусть в преферанс играют. Как пожарные. Кто проиграл бежит за пивом.
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Александр Скворцов
Позорище! Лыжные гонки даже не можете показывать!
+2
-2
0
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Ебздрогыч
В принципе, лыжники могут бегать и на деревянных лыжах с алюминиевыми палками - международных стартов нет, а внутренние никто не показывает. Можно даже и не бегать, а просто отчитаться что бегали. Красотища!
+16
-5
+11
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Харламов Никита
А когда кончится ?! ;)
+5
0
+5
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