Елена Вяльбе: «В сборной команде проблем с экипировкой нет. Я думаю, пока еще у всех достаточно залежей, чтобы их достать»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) заявила, что в сборной нет проблем с экипировкой.

«В сборной команде проблем нет. Я думаю, пока еще у всех достаточно залежей, чтобы их достать», – сказала Вяльбе.

«Это как на заводе «Лада» выпускать Lamborghini. Чудес не бывает, но попробуем». Если в России не останется топовых лыж – как быть?

«Я не верю в блокаду России. Нельзя перекрыть плотиной реку – вода просочится». Как нашему спорту выжить без иностранного инвентаря?