Елена Вяльбе: «В сборной команде проблем с экипировкой нет. Я думаю, пока еще у всех достаточно залежей, чтобы их достать»
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что в сборной нет проблем с экипировкой.
«В сборной команде проблем нет. Я думаю, пока еще у всех достаточно залежей, чтобы их достать», – сказала Вяльбе.
«Это как на заводе «Лада» выпускать Lamborghini. Чудес не бывает, но попробуем». Если в России не останется топовых лыж – как быть?
«Я не верю в блокаду России. Нельзя перекрыть плотиной реку – вода просочится». Как нашему спорту выжить без иностранного инвентаря?
Вот так выглядело год назад, может, что поменялось к лучшему, а может и к худшему. Писали, что у Большунова новый спонсор появился, не в курсе, случайно, кто?
Пока не появились сильные лыжники. Кстати в том самом ФЛГР, которым руководит Вяльбе. ))
Счас интерес есть. Тока вот организации, которые ответственные за трансляции этих гонок(ну там телеканалы типо Матч-ТВ)) НЕ ХОТЯТ их освещать. Т. как обоср..сь жидко-жидко с организационной составляющей.
Но, по заветам Геббельса, валят все "с больной головы на здоровую". Главное это делать громко, уверенно и "изо всех утюгов". Ведь найдутся ж "цитата Лаврова", которые поверят в эту чушь.
Только сегодня утром была более подробная цитата Вяльбе на эту тему - https://www.sports.ru/skiing/1114827956-elena-vyalbe-vse-inostrannye-federaczii-lyzhnyx-gonok-ponimayut-chto-s.html
"- Наши спортсмены всем необходимым обеспечены?
– Эта тема закрыта, на самом деле. Но иностранные производители хотят работать со сборной России и работают. Подробностей я рассказывать не буду. Скажу лишь, что все команды, начиная от взрослых и заканчивая юниорами, обеспечены абсолютно всем необходимым."
И по инсайдам в сборной получили новый инвентарь в том же количестве, как и раньше, кроме палок Swix.
это какой-то фейспалм
Она думает блин. Знать нужно точно, что есть а чего нет.
Горе менеджер.