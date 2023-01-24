Елена Вяльбе: «Все иностранные федерации лыжных гонок понимают, что соревнования без России – утопия»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала утопией соревнования без участия российских спортсменов.

– Многие производители спортивного инвентаря и экипировки перестали сотрудничать с российскими компаниями и вообще работать в России. Наши спортсмены всем необходимым обеспечены?

– Эта тема закрыта, на самом деле. Но иностранные производители хотят работать со сборной России и работают. Подробностей я рассказывать не буду.

Скажу лишь, что все команды, начиная от взрослых и заканчивая юниорами, обеспечены абсолютно всем необходимым. Да и все иностранные федерации лыжных гонок понимают, что соревнования без России – утопия.

– А контакты с коллегами из международных федераций есть?

– Пару недель назад было онлайн-совещание по дальнейшему развитию лыжных гонок. ФЛГР тоже была приглашена на это совещание в качестве полноправного члена FIS (Международной федерации лыжного спорта).

До этого мы отправляли в международную федерацию свои предложения, а на совещании высказали свою позицию уже очно. Мы живем обычной жизнью, из FIS нас никто не вытеснял, – сказала Вяльбе.

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