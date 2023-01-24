Елена Вяльбе: «Все иностранные федерации лыжных гонок понимают, что соревнования без России – утопия»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) FIS Елена Вяльбе Лыжи

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала утопией соревнования без участия российских спортсменов.

– Многие производители спортивного инвентаря и экипировки перестали сотрудничать с российскими компаниями и вообще работать в России. Наши спортсмены всем необходимым обеспечены?

– Эта тема закрыта, на самом деле. Но иностранные производители хотят работать со сборной России и работают. Подробностей я рассказывать не буду.

Скажу лишь, что все команды, начиная от взрослых и заканчивая юниорами, обеспечены абсолютно всем необходимым. Да и все иностранные федерации лыжных гонок понимают, что соревнования без России – утопия.

– А контакты с коллегами из международных федераций есть?

– Пару недель назад было онлайн-совещание по дальнейшему развитию лыжных гонок. ФЛГР тоже была приглашена на это совещание в качестве полноправного члена FIS (Международной федерации лыжного спорта).

До этого мы отправляли в международную федерацию свои предложения, а на совещании высказали свою позицию уже очно. Мы живем обычной жизнью, из FIS нас никто не вытеснял, – сказала Вяльбе.

Доклад о популярности лыжных гонок: Россия – с отрывом лидер по аудитории; а когда норвежцы не участвуют, рейтинги выше!

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18 комментариев

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Jon Anderson
Если соревнования без Россия - это утопия, то почему они тогда благополучно проходят?
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АСтигматизьм
Нет, деточка, это реальность.
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shickana
Ответ Olga.t
Извините, но этимология слова "утопия" не имеет ничего общего со словом "утопать". Термин придуман Томасом Мором, у него Утопия это несуществующий благословенный остров. В современном прочтении утопия - что-то нереальное, не существующее в жизни.
Спасибо, я в курсе)-просто игра слов.
Но это не отменяет первого - живем в вымышленном мире.
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expertmer2020
Есть стандартные пропагандистские фразы:

- все иностранные федерации лыжных гонок понимают -

одна из них.
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Биатлонная зима
Да им по фигу
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Татьяна Солотина
Главное, себя убедить, что все понимают...а на деле, никто про вас и не вспоминает. Люди соревнуются, живут своей насыщенной жизнью, а вот вам только и остаётся, что фантазировать, как без вас плохо. И, это ещё один сезон не закончился! А после 2-3 сезонов и вас, как лыжников, не будет.
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Liar85
Молчи лучше, "менеджер"! Моли господа бога что еще по параллельному импорту вам что-то обламывается. Вы ж без западного инвентаря - ПШИК! Все ваши какие никакие успехи будут всегда и во всем зависеть от них!!!
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Liar85
Да ты ж вроде не следишь о чем они там говорят.😀😀😀 Будет тебе экипировка и инвентарь, падожди немного... Кто там хочет с вами сотрудничать, кому ты в уши заливаешь? Стоит им только отказать вам как вы тут же станете никому не нужны!!!😀😀😀
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Olga.t
Ответ shickana
Утопия - это то, в чем мы сегодня живем. И утопаем все глубже и глубже.
Извините, но этимология слова "утопия" не имеет ничего общего со словом "утопать".
Термин придуман Томасом Мором, у него Утопия это несуществующий благословенный остров.

В современном прочтении утопия - что-то нереальное, не существующее в жизни.
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Iuasamotu
Представитель какой иностранной федерации в здравом уме будет переживать из-за отсутствия ещё одного конкурента? Они скорее всего не утопятся, а скажут Вяльбе: "Баба с возу, кобыле легче"
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Грюденфельдер
Нет не понимают. Есть индивидуальные мнения и сожаления, что нет некоторых соперников. Существенно для тотала Кубка мира и подиума это только отсутствие Большунова и Непряевой за заслуги прошедших сезонов. Всё остальное не более чем статистика.
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Евгений Соболев
Международные соревнования где доминировали русские со временем перестроятся..появятся новые перспективные спортсмены из стран которые были середняками...а российским придётся прозибать и кататься по бескрайним просторам Сибири и слушать тиррады бабушки Вяльбе о том какие мы великие и что всё остальное без нас говно!!!!
+7
-1
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рашит мухаметшин
Ответ M_Dave
Она хоть значение этого слова знает?)
нет
+6
0
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encaro_one
Легкая атлетика без России тоже казалась бредом.
За семь лет все изменилось, единственное последствие отстранения - как профессиональный вид спорта практически ликвидирован в России.
+15
-1
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M_Dave
Она хоть значение этого слова знает?)
+11
-1
+10
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shickana
Утопия - это то, в чем мы сегодня живем. И утопаем все глубже и глубже.
+25
-3
+22
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petr
Это называеться =хорошая мина при плохой игре -иль так =халва -халва -халва -а слаще не становиться.Продолжай в том же духе -уже молебны начала закатывать.
+10
-2
+8
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Григ77
Все руководители иностранных лыжных федерации хором пошли бросится с обрыва после слов Елены Валерьевны !
+8
-1
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