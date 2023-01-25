FIS обсудит вопрос допуска россиян на ближайшем заседании совета организации

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) МОК FIS ТАСС Лыжи

Международная федерация лыжных видов (FIS) обсудит вопрос допуска россиян до международных стартов на ближайшем заседании совета организации.

«FIS приняла к сведению последнее решение МОК, оно будет принято во внимание при следующем обсуждении этой темы советом организации.

Поскольку эта новость появилась только сегодня, дата и время встречи не установлены», — заявили в FIS

МОК рассмотрит допуск российских атлетов к международным соревнованиям. Одно из условий – не поддерживать боевые действия

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11 комментариев

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Биатлонная зима
Да вряд ли дадут выступать нашим на международке
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Новый Орлеан
Ответ Evgeniy Kropachev
ну, естественно) они же не хотят российские танковые дивизии встретить в своих столицах) поехавшие деды давно этим грезят, мечтают на танках дойти до Берлина и Брюсселя) а Америку стереть в ядерный пепел) вот только потом вспоминают, что у них там дети, любовницы, яхты, виллы, пентхаусы и миллиардные капиталы в их банках)))
А придётся. Это будет логичным итогом для них.
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Evgeniy Kropachev
Ответ Александр Сумской
Ну европейцы то за мир понятное дело, целые дивизии танковые гонят, шо бы мир поскорее наступил)
ну, естественно) они же не хотят российские танковые дивизии встретить в своих столицах) поехавшие деды давно этим грезят, мечтают на танках дойти до Берлина и Брюсселя) а Америку стереть в ядерный пепел) вот только потом вспоминают, что у них там дети, любовницы, яхты, виллы, пентхаусы и миллиардные капиталы в их банках)))
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Ksenia RN
Надеюсь, Елена Валерьевна бдит и при любой попытке ФИСовцев отсегрегировать россборную пошлёт их куда подальше.
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Альпака
Большунов и Степанова в пролете, Непряева поумнее…
+6
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+3
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Andrew_tep
Ответ Александр Сумской
Ну европейцы то за мир понятное дело, целые дивизии танковые гонят, шо бы мир поскорее наступил)
А ты хочешь возрождение гитлера устроить? негодник))
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Александр Сумской
Ответ Andrew_tep
Если не поддерживаешь войну, то можно допускать) будет забавно, что некоторым придется вертеться как ужам на сковородке)
Ну европейцы то за мир понятное дело, целые дивизии танковые гонят, шо бы мир поскорее наступил)
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Sutekh Hexen
Ответ gerr_max
Ну и кто готов ради карьеры пойти на осуждение?)
Там нет ничего про осуждение, главное тихо сидеть и тебя допустят.
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Щеглот
У нас, слава богу, демократия вроде как. Вяльбе - поддерживает, степанида - поддерживает -- имеют полное право. А кто-то может не поддерживает - бывает и такое.
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gerr_max
Ну и кто готов ради карьеры пойти на осуждение?)
+1
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Andrew_tep
Если не поддерживаешь войну, то можно допускать) будет забавно, что некоторым придется вертеться как ужам на сковородке)
+9
-5
+4
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