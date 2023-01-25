FIS обсудит вопрос допуска россиян на ближайшем заседании совета организации

Международная федерация лыжных видов (FIS) обсудит вопрос допуска россиян до международных стартов на ближайшем заседании совета организации.

«FIS приняла к сведению последнее решение , оно будет принято во внимание при следующем обсуждении этой темы советом организации.

Поскольку эта новость появилась только сегодня, дата и время встречи не установлены», — заявили в .

МОК рассмотрит допуск российских атлетов к международным соревнованиям. Одно из условий – не поддерживать боевые действия