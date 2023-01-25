FIS обсудит вопрос допуска россиян на ближайшем заседании совета организации
Международная федерация лыжных видов (FIS) обсудит вопрос допуска россиян до международных стартов на ближайшем заседании совета организации.
«FIS приняла к сведению последнее решение МОК, оно будет принято во внимание при следующем обсуждении этой темы советом организации.
Поскольку эта новость появилась только сегодня, дата и время встречи не установлены», — заявили в FIS.
МОК рассмотрит допуск российских атлетов к международным соревнованиям. Одно из условий – не поддерживать боевые действия
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