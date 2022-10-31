Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) получила от России ежегодный членский взнос за сезон-2022/23.

Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Членский взнос от России был выплачен. У России три голоса в FIS, поэтому размер взноса составляет примерно 2 тысячи евро. Члены FIS взносы выплачивают ежегодно», – рассказали в FIS.

Российские спортсмены в сезоне-2022/23 отстранены от участия в турнирах под эгидой FIS.