Дмитрий Губерниев: «Снимите розовые очки, никто не пустит лыжников на чемпионат мира. Справятся они без россиян спокойно»

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российских лыжников не допустят на чемпионат мира-2023 в словенской Планице.

22 октября Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

«Снимите розовые очки, нас никто никуда не пустит, ни на какой чемпионат мира», – сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

«Справятся они на ЧМ без россиян спокойно, Словения – страна Евросоюза.

Все строят замки на песке. Возникает момент, почему вы молчите, лыжники? Где открытые письма? Вся сборная молчит, будто так и надо.

Никто не спросит FIS, МОК или главу МОК Томаса Баха. Где все это? Чего вы все боитесь? У вас все украли, но все молчат. У вас забирают деньги – вы молчите», – добавил комментатор.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Планице пройдет с 21 февраля по 5 марта 2023 года.