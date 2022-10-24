Депутат Пирог: «Решение FIS о продлении недопуска российских лыжников прямым образом влияет на зрелищность, конкурентность и интерес со стороны болельщиков»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог высказался о решении Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) продлить отстранение российских спортсменов.

«FIS, продлив отстранение россиян и белорусов, прикрывается размытыми формулировками о «целостности соревнований и безопасности всех участников». Как это понимать? Наши спортсмены кому-то угрожают или подрывают соревновательный процесс?

Наоборот, мы наблюдаем прямо противоположную картину, когда атлетов из отдельных стран подвергают дискриминации по национальному признаку. Это ли не та самая угроза целостности соревнований?

Решение FIS о продлении недопуска российских лыжников прямым образом влияет на зрелищность, на конкурентность, на борьбу, на интерес со стороны болельщиков и прессы. Об этом уже смело говорят соперники наших спортсменов. И их становится все больше.

В этой ситуации нам нужно продолжать бороться за права наших спортсменов, объяснять свою позицию, приводить аргументы, в том числе и обращать внимание того же на мнение международного спортивного мира.

Необходимо включить все инструменты спортивной дипломатии, чтобы доказать, что российские спортсмены не должны страдать из-за геополитической ситуации, что это противоречит олимпийским принципам», – сказал Пирог.