Лыжи. Кубок мира. Сван, Далквист, Сундлинг, Рибом, Фендрих, Санфилиппо выступят в квалификации спринта свободным стилем

21 января на восьмом этапе Кубка мира в Ливиньо пройдет женский коньковый спринт.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

Ливиньо, Италия

Женщины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 12:45, финалов – 15:15 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист квалификации

1. Катержина Янатова (Чехия)...

8. Линн Сван (Швеция)

9. Надин Фендрих (Швейцария)

10. Федерика Санфилиппо (Италия)

11. Мария Меллинг (Норвегия)...

15. Юлие Мире (Норвегия)...

17. Йоханна Хагстрем (Швеция)...

19. Майя Далквист (Швеция)...

23. Ане Стенсет (Норвегия)...

25. Эмма Рибом (Швеция)

26. Моа Лундгрен (Швеция)

27. Рози Бреннан (США)

28. Хедда Амундсен (Норвегия)

29. Лаура Гиммлер (Германия)

30. Йонна Сундлинг (Швеция)

Расписание пятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Ливиньо