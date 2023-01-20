Лыжи. Кубок мира. Сван, Далквист, Сундлинг, Рибом, Фендрих, Санфилиппо выступят в квалификации спринта свободным стилем

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21 января на восьмом этапе Кубка мира в Ливиньо пройдет женский коньковый спринт.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

Ливиньо, Италия

Женщины

Спринт, свободный стиль 

Начало квалификации  12:45, финалов  15:15 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист квалификации

1. Катержина Янатова (Чехия)...

8. Линн Сван (Швеция)

9. Надин Фендрих (Швейцария)

10. Федерика Санфилиппо (Италия)

11. Мария Меллинг (Норвегия)...

15. Юлие Мире (Норвегия)...

17. Йоханна Хагстрем (Швеция)...

19. Майя Далквист (Швеция)...

23. Ане Стенсет (Норвегия)...

25. Эмма Рибом (Швеция)

26. Моа Лундгрен (Швеция)

27. Рози Бреннан (США)

28. Хедда Амундсен (Норвегия)

29. Лаура Гиммлер (Германия)

30. Йонна Сундлинг (Швеция)

Расписание пятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Ливиньо

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6 комментариев

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Vicing Charlsson
Ответ gerr_max
На Сванн интересно будет глянуть. На Сундлинг 3,3 кэф. Поставить может?
Попробуйте, попытка не пытка.
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Vicing Charlsson
Ответ Iuasamotu
Линнушка-лебёдушка опять выйдет на старт. Повзрослела наверное)
Да, лебедушка возвращается, но пока не известно в каком она состоянии. Завтра посмотрим, удачи ей.
+1
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+1
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gerr_max
А где Т.Венг?
0
0
0
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Iuasamotu
Линнушка-лебёдушка опять выйдет на старт. Повзрослела наверное)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gerr_max
На Сванн интересно будет глянуть.

На Сундлинг 3,3 кэф. Поставить может?
0
0
0
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Vicing Charlsson
О, Сундлинг и Сван вернулись. Как же мы скучали без них. Спринт без Сван и Сундлинг, это как закуска без коньяка.
+2
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+2
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