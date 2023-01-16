Расписание пятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Ливиньо

21-22 января в итальянском Ливиньо пройдет пятый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание соревнований.

мира-2022/23 по лыжным гонкам

5-й этап

Ливиньо, Италия

Расписание трансляций

21 января, суббота

Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины

Квалификация – 12:45

Финалы – 15:15 Матч! Арена

22 января, воскресенье

Командный спринт, свободный стиль, мужчины и женщины

Полуфиналы – 13:45

Финалы – 15:15 Матч! Арена

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.