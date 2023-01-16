Расписание пятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Ливиньо
21-22 января в итальянском Ливиньо пройдет пятый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание соревнований.
Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам
5-й этап
Ливиньо, Италия
Расписание трансляций
21 января, суббота
Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины
Квалификация – 12:45
Финалы – 15:15 Матч! Арена
22 января, воскресенье
Командный спринт, свободный стиль, мужчины и женщины
Полуфиналы – 13:45
Финалы – 15:15 Матч! Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
Комментарии