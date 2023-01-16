Юрий Бородавко: «Я разговаривал с Шемякиным, никаких оскорблений в его сторону не было»

Тренер сборной России по лыжным гонкам высказался о ситуации в лишением Алексея Шемякина бронзовой медали.

13 января Шемякин занял третье место в коньковой «разделке» на этапе Кубка России в Сыктывкаре, показав одинаковый результат с Ильей Порошкиным. После дополнительных замеров было объявлено, что Алексей переместится на четвертое место.

В интервью «СЭ» Шемякин заявил, что глава Федерации лыжных гонок России ( ) во время церемонии награждения назвала его «лошарой». Позднее он опроверг свои слова.

«Я разговаривал с Алексеем Шемякиным, и никаких оскорблений в его сторону не было.

Что касается перспектив, он достаточно возрастной спортсмен. По возможности мы его поддерживали и будем поддерживать, но сейчас надо уделять внимание более молодым спортсменам.

Если будет достойный результат, он будет в обойме, но ситуация на сегодняшний день такая. Скорее всего, в силу возраста роста у него не будет», – сказал Бородавко.