Юрий Бородавко: «Я разговаривал с Шемякиным, никаких оскорблений в его сторону не было»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко ФЛГР Елена Вяльбе Кубок России Алексей Шемякин Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о ситуации в лишением Алексея Шемякина бронзовой медали.

13 января Шемякин занял третье место в коньковой «разделке» на этапе Кубка России в Сыктывкаре, показав одинаковый результат с Ильей Порошкиным. После дополнительных замеров было объявлено, что Алексей переместится на четвертое место.

В интервью «СЭ» Шемякин заявил, что глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе во время церемонии награждения назвала его «лошарой». Позднее он опроверг свои слова.

«Я разговаривал с Алексеем Шемякиным, и никаких оскорблений в его сторону не было.

Что касается перспектив, он достаточно возрастной спортсмен. По возможности мы его поддерживали и будем поддерживать, но сейчас надо уделять внимание более молодым спортсменам.

Если будет достойный результат, он будет в обойме, но ситуация на сегодняшний день такая. Скорее всего, в силу возраста роста у него не будет», – сказал Бородавко.

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1 комментарий

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Варлампий Варлампий
Бородавко, ну ты тоже смешной парень. Лыжник что, скажет прямо, да, меня оскорбил руководитель федерации? Он и слил правду поначалу на эмоциях, потом ему "умные" люди посоветовали откатить, он и пошел в отказ. Страна то очкошников, лыжники чтоль другие? Нет
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