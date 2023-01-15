Алексей Шемякин: «Даже не знаю, откуда взялись такие слова, как «лошара». Вяльбе меня так точно не называла»

Российский лыжник Алексей Шемякин заявил, что глава Федерации лыжных гонок России ( ) не называла его «лошарой».

Сегодня Шемякин занял третье место в коньковой «разделке» на Кубке России в Сыктывкаре, показав одинаковый результат с Ильей Порошкиным. Но после дополнительных замеров было объявлено, что Шемякин переместится на четвертое место.

В интервью « » Шемякин заявил, что Вяльбе во время церемонии награждения шести лучших лыжников гонки назвала его «лошарой».

«Вяльбе меня так точно не называла, напротив, во время церемонии она извинилась за то, что получилась такая ситуация.

Я спокойно отреагировал, все бывает в этой жизни. Даже не знаю, откуда взялись такие слова, как «лошара», – сказал Шемякин.

«Вяльбе говорит: «Ну извини, парень, ты лошара». Мы обычные спортсмены, а сборную на руках носят и в попу целуют». Шемякин о потере бронзы на Кубке России