Алексей Шемякин: «Даже не знаю, откуда взялись такие слова, как «лошара». Вяльбе меня так точно не называла»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Кубок России Спорт-Экспресс ТАСС Алексей Шемякин Лыжи

Российский лыжник Алексей Шемякин заявил, что глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не называла его «лошарой». 

Сегодня Шемякин занял третье место в коньковой «разделке» на Кубке России в Сыктывкаре, показав одинаковый результат с Ильей Порошкиным. Но после дополнительных замеров было объявлено, что Шемякин переместится на четвертое место.

В интервью «СЭ» Шемякин заявил, что Вяльбе во время церемонии награждения шести лучших лыжников гонки назвала его «лошарой». 

«Вяльбе меня так точно не называла, напротив, во время церемонии она извинилась за то, что получилась такая ситуация.

Я спокойно отреагировал, все бывает в этой жизни. Даже не знаю, откуда взялись такие слова, как «лошара», – сказал Шемякин. 

«Вяльбе говорит: «Ну извини, парень, ты лошара». Мы обычные спортсмены, а сборную на руках носят и в попу целуют». Шемякин о потере бронзы на Кубке России

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12 комментариев

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justbored
Сдал, не сдал. Характеристика соответствующая в любом случае.
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guslander
Интересно это журналюги выдумали или с Шемякиным поговорили так что он решил дать заднюю? Зная и журналюг и Вяльбе поверить можно и в то и в другое. Теперь слово интервьюеру у которого должна остаться запись.
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Vicing Charlsson
Фраер включил заднюю.
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Rygeek
Ну а про сборников, в попу целуемых, ведь говорил, колись?)
Если честно, то Вяльбе бы лучше озаботиться хорошим показом лыжных гонок, а всю эту "пишущую братию" подальше попросить. Иначе будет, как с биатлоном. Сказал парень на эмоциях, может, что-то и лишнее. Но ведь лыжи не фигурное катание, на одном блате и договорняке не проскочишь. Катайся и тренируйся не хуже Большунова..., и будет тебе счастье.)
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Щеглот
В оригинале статьи стоят тире. То есть это как бы прямая речь. То есть транскрибация аудио или видео записи. Следовательно имеется аудио или видео файл интервью. Ну или же это целиком и полностью выдумка журналиста, что очень маловероятно, потому что это совсем уж непрофессиональная работа тогда. Хотя наблюдая сегодняшнюю трансляцию тоже невозможно было предположить, что подобное убожество возможно в 2023-м.

Но я бы сказал, что да, назвала. Ну вернее она может и не назвала, а именно Шемякин сказал, что она назвала. Ну приукрасил просто.
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Додик Аксель
Так сами лошары и запустили эту утку. Их на спортивных ресурсах не одна команда.
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Olga.t
Ответ закрыт по беспределу
Надо спросить у Димы Кузнецова
Надеюсь, его обязательно спросят.
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Larisa Lanceva
Зачем Вяльбе его было обзывать? Статья заказная просто) Совсем берега потеряли "журналисты"🙃
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Viktor Derkach
Даже не знаю откуда взялись такие слова как "лошара", на радостях неправильно высказался. Четвёртое место - замечательный результат!
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Назар Игорь
А лошарой оказался губер. Впрочем это общеизвестно и не обсуждается.
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закрыт по беспределу
Ответ Olga.t
Провели с парнем беседу, объяснили как он неправ? Интересно, кто врёт?
Надо спросить у Димы Кузнецова
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Olga.t
Провели с парнем беседу, объяснили как он неправ?

Интересно, кто врёт?
+6
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+5
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