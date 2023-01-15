Алексей Шемякин: «Даже не знаю, откуда взялись такие слова, как «лошара». Вяльбе меня так точно не называла»
Российский лыжник Алексей Шемякин заявил, что глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не называла его «лошарой».
Сегодня Шемякин занял третье место в коньковой «разделке» на Кубке России в Сыктывкаре, показав одинаковый результат с Ильей Порошкиным. Но после дополнительных замеров было объявлено, что Шемякин переместится на четвертое место.
В интервью «СЭ» Шемякин заявил, что Вяльбе во время церемонии награждения шести лучших лыжников гонки назвала его «лошарой».
«Вяльбе меня так точно не называла, напротив, во время церемонии она извинилась за то, что получилась такая ситуация.
Я спокойно отреагировал, все бывает в этой жизни. Даже не знаю, откуда взялись такие слова, как «лошара», – сказал Шемякин.
«Вяльбе говорит: «Ну извини, парень, ты лошара». Мы обычные спортсмены, а сборную на руках носят и в попу целуют». Шемякин о потере бронзы на Кубке России
Если честно, то Вяльбе бы лучше озаботиться хорошим показом лыжных гонок, а всю эту "пишущую братию" подальше попросить. Иначе будет, как с биатлоном. Сказал парень на эмоциях, может, что-то и лишнее. Но ведь лыжи не фигурное катание, на одном блате и договорняке не проскочишь. Катайся и тренируйся не хуже Большунова..., и будет тебе счастье.)
Но я бы сказал, что да, назвала. Ну вернее она может и не назвала, а именно Шемякин сказал, что она назвала. Ну приукрасил просто.
Интересно, кто врёт?