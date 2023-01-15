Губерниев о Вяльбе: «Хамство и наплевательское отношение к людям – стиль работы главы ФЛГР. Кто лошара – всем давно понятно»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев ФЛГР Елена Вяльбе Кубок России Алексей Шемякин брань Лыжи

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал поведение главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.

«Вяльбе на награждении такая говорит: ну извини, парень, ты лошара», – ранее сказал лыжник Алексей Шемякин, комментируя итог гонки на Кубке России в Сыктывкаре.

«Хамство и наплевательское отношение к людям – стиль работы главы ФЛГР! Я/мы – лыжник Шемякин!» – написал Губерниев в телеграм-канале.

«Кто обзывается – тот сам так называется! Кто лошара – всем давно понятно…» – добавил он.

«Вяльбе говорит: «Ну извини, парень, ты лошара». Мы обычные спортсмены, а сборную на руках носят и в попу целуют». Лыжник Шемякин о потере бронзы на Кубке России

Вяльбе о победах Клэбо: «Не поверите, мне #####! Не просто фиолетово, а вот так»

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Красно - Синий КОНЬ
Ответ очевиден - губошлёп.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NoWar
Ответ Назар Игорь
Хамство губошлëпа даст 100 вперëд любому. Вяльбе конечно не сахар, но она прямо говорит что думает, авторитетов не признаëт.
Губер тоже говорит, что думает и говорит прямо. Почему Вы их разделяете? Вяльбе и Губер в этом смысле одного поля ягодки.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
принцесса Севера
Губерниев, зачем вы так откровенно о себе))) .
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nevpont
Тяжело теперь Димасику будет разрываться между Вяльбе и Ростовцевым)) в 2 раза больше подгорает)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dinamik1
Мерзость губера просто зашкаливает.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
Хамство губошлëпа даст 100 вперëд любому. Вяльбе конечно не сахар, но она прямо говорит что думает, авторитетов не признаëт.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pankratoff
Такие выпады губерника рассчитаны на эмоциональных болельщиков.
Остальные понимают что ему плевать на Шемякина, на лыжников, он любит только себя и пиарит только себя. А ну ещё власти лижет, цитируя так сказать...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Atsuktuvas
Эпическое побоище жабы с гадюкой...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лжетрофеич
Ты/вы, Дмитрий, ведущие путингов. И больше, по сути, никто.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tam005
Отрицательный отбор произошëл везде...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
бизе
Хуже губерниева - только губерниев ...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
закрыт по беспределу
Ну.. в мгновенной реакции Губера сомнений не было)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bulat89
За.бал.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ма Из
Самокритично
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Шульгин
Ну это так мог не воспользоваться моментом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Olga.t
"Кто лошара?"

Оба, каждый по-своему). Но первым прекратит тот, кто умнее, но надежды на ваш ум нет от слова "совсем".

Вяльбе конечно совсем вышла из берегов в этом году, а неадекватности Гу уже никто не удивляется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bartez1986
Губерниев рассуждает про хамство. Хотя это слова-синонимы
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Галынский
И это Я-добавил Губер
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
filippa
сказочный ддб.
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий