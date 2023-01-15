Губерниев о Вяльбе: «Хамство и наплевательское отношение к людям – стиль работы главы ФЛГР. Кто лошара – всем давно понятно»
Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал поведение главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.
«Вяльбе на награждении такая говорит: ну извини, парень, ты лошара», – ранее сказал лыжник Алексей Шемякин, комментируя итог гонки на Кубке России в Сыктывкаре.
«Хамство и наплевательское отношение к людям – стиль работы главы ФЛГР! Я/мы – лыжник Шемякин!» – написал Губерниев в телеграм-канале.
«Кто обзывается – тот сам так называется! Кто лошара – всем давно понятно…» – добавил он.
«Вяльбе говорит: «Ну извини, парень, ты лошара». Мы обычные спортсмены, а сборную на руках носят и в попу целуют». Лыжник Шемякин о потере бронзы на Кубке России
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Остальные понимают что ему плевать на Шемякина, на лыжников, он любит только себя и пиарит только себя. А ну ещё власти лижет, цитируя так сказать...
Оба, каждый по-своему). Но первым прекратит тот, кто умнее, но надежды на ваш ум нет от слова "совсем".
Вяльбе конечно совсем вышла из берегов в этом году, а неадекватности Гу уже никто не удивляется.