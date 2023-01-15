Губерниев о Вяльбе: «Хамство и наплевательское отношение к людям – стиль работы главы ФЛГР. Кто лошара – всем давно понятно»

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал поведение главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.

«Вяльбе на награждении такая говорит: ну извини, парень, ты лошара», – ранее сказал лыжник Алексей Шемякин, комментируя итог гонки на Кубке России в Сыктывкаре.

«Хамство и наплевательское отношение к людям – стиль работы главы ФЛГР! Я/мы – лыжник Шемякин!» – написал Губерниев в телеграм-канале.

«Кто обзывается – тот сам так называется! Кто лошара – всем давно понятно…» – добавил он.

«Вяльбе говорит: «Ну извини, парень, ты лошара». Мы обычные спортсмены, а сборную на руках носят и в попу целуют». Лыжник Шемякин о потере бронзы на Кубке России

Вяльбе о победах Клэбо: «Не поверите, мне #####! Не просто фиолетово, а вот так»