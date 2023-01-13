Устюгов о столкновении с Большуновым: «После Красногорска написал ему: «Надеюсь, без травм?» Он ответил: «Все нормально». Больше не общались»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов рассказал о переписке с Александром Большуновым после этапа Кубка России в Красногорске.

Соревнования проходили с 25 по 28 декабря. Во время конькового спринта оба лыжника столкнулись на трассе, из-за чего Большунов получил несколько повреждений.

«Когда я после Красногорска приехал домой, написал Большунову: «Как дела? Надеюсь, без травм?» Он ответил: «Все нормально». Больше не общались, только вот так списались», – рассказал Устюгов.

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1 комментарий

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Щеглот
Привед Сашуня, как дила?
Надеюсь ты не злижся
Што я пихал тебя в кювет
Когда ты с горки мчышься.

Поверь бротан, я не хотел
Ысе так внезапно вышло
Нога задрыголась сама
От перегрузок лыжных
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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