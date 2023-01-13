Устюгов о столкновении с Большуновым: «После Красногорска написал ему: «Надеюсь, без травм?» Он ответил: «Все нормально». Больше не общались»

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов рассказал о переписке с Александром Большуновым после этапа Кубка России в Красногорске.

Соревнования проходили с 25 по 28 декабря. Во время конькового спринта оба лыжника столкнулись на трассе, из-за чего Большунов получил несколько повреждений.

«Когда я после Красногорска приехал домой, написал Большунову: «Как дела? Надеюсь, без травм?» Он ответил: «Все нормально». Больше не общались, только вот так списались», – рассказал Устюгов.

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