Устюгов о столкновении с Большуновым: «После Красногорска написал ему: «Надеюсь, без травм?» Он ответил: «Все нормально». Больше не общались»
Олимпийский чемпион Сергей Устюгов рассказал о переписке с Александром Большуновым после этапа Кубка России в Красногорске.
Соревнования проходили с 25 по 28 декабря. Во время конькового спринта оба лыжника столкнулись на трассе, из-за чего Большунов получил несколько повреждений.
«Когда я после Красногорска приехал домой, написал Большунову: «Как дела? Надеюсь, без травм?» Он ответил: «Все нормально». Больше не общались, только вот так списались», – рассказал Устюгов.
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Надеюсь ты не злижся
Што я пихал тебя в кювет
Когда ты с горки мчышься.
Поверь бротан, я не хотел
Ысе так внезапно вышло
Нога задрыголась сама
От перегрузок лыжных