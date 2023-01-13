Бородавко о столкновении Большунова с Устюговым: «Александр не мог полноценно тренироваться. Падение негативно сказалось на его состоянии»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о состоянии трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

– Большунов вчера сказал, что пять дней не тренировался, было у него какое-то повреждение задней поверхности бедра. Что случилось?

– У него было воспаление, лечился.

– Сильно то падение после контакта с Устюговым (лыжники столкнулись в спринте на прошлом этапе Кубка России – Sports.ru) на нем сказалось?

– Во-первых, нарушился тренировочный процесс: Александр не мог полноценно тренироваться.

Во-вторых, он не стартовал в ряде классических гонок, которые необходимы спортсмену для набора скорости. Так что падение, конечно, сказалось на состоянии Александра негативно.

– Вся эта история – это здоровая конкуренция лидеров, где каждый бьется за место под солнцем, или же есть какие-то личные мотивы?

– Я бы вообще не драматизировал это. Хорошо, когда борьба, когда спортсмены выкладываются полностью, стараются обыграть друг друга.

Но плохо, когда есть никому не нужные падения. Все должно быть более рационально. Спортсмены должны думать о том, как пройти без падений, а не победить любой ценой, – заявил Бородавко.

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