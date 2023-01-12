Вяльбе о классическом спринте в Сыктывкаре: «Сегодня была прекрасная борьба, надеюсь, что настоящие болельщики насладились»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Александр Терентьев Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась впечатлениями от классического спринта на этапе Кубка России в Сыктывкаре.

Александр Терентьев одержал победу, Александр Большунов стал вторым. Сергей Устюгов не принимал участия в гонке.

«Сергей и не собирался участвовать во всех этапах. Он исключительно готовился в этом году к чемпионату страны, поэтому у него свой план, индивидуальная подготовка.

По-моему, сегодня была прекрасная борьба, поэтому, надеюсь, что настоящие болельщики насладились. Я насладилась сегодня, реально классно, была настоящая борьба, до последнего было практически непонятно», – сказала Вяльбе.

Также она оценила готовность Сыктывкара к проведению соревнований.   «По-моему, все готово, нам немного не хватает снега на длинную дистанцию, но мы знаем, что там все уже подготовлено, снег собирали, даже погоду наладили. Место известное, Сыктывкар – сила лыжников. Это наш лозунг, мы его не отрицаем, здесь известные лыжники были, есть и, я надеюсь будут, поэтому мы не будем отрицать этих слов», – добавила президент ФЛГР.

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2 комментария

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Ярик01
В очередной раз делит на настоящих и ненастоящих болельщиков.
Скоро в лыжах череп будут измерять вяльбовцы и характеристику с работы требовать, достоин ли этот зритель лицезреть великую и её подопечных.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Верю-не верю
Мы тоже насладились съёмками с дрона
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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