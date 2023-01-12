Вяльбе о классическом спринте в Сыктывкаре: «Сегодня была прекрасная борьба, надеюсь, что настоящие болельщики насладились»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась впечатлениями от классического спринта на этапе Кубка России в Сыктывкаре.

Александр Терентьев одержал победу, Александр Большунов стал вторым. Сергей Устюгов не принимал участия в гонке.

«Сергей и не собирался участвовать во всех этапах. Он исключительно готовился в этом году к чемпионату страны, поэтому у него свой план, индивидуальная подготовка.

По-моему, сегодня была прекрасная борьба, поэтому, надеюсь, что настоящие болельщики насладились. Я насладилась сегодня, реально классно, была настоящая борьба, до последнего было практически непонятно», – сказала Вяльбе.

Также она оценила готовность Сыктывкара к проведению соревнований. «По-моему, все готово, нам немного не хватает снега на длинную дистанцию, но мы знаем, что там все уже подготовлено, снег собирали, даже погоду наладили. Место известное, Сыктывкар – сила лыжников. Это наш лозунг, мы его не отрицаем, здесь известные лыжники были, есть и, я надеюсь будут, поэтому мы не будем отрицать этих слов», – добавила президент ФЛГР.