Юрий Бородавко: «Терентьев сейчас не в оптимальном состоянии. Есть еще, за счет чего прибавить»

Тренер сборной России по лыжным гонкам прокомментировал результаты классического спринта на этапе Кубка России в Сыктывкаре.

одержал победу, стал вторым.

– Действительно, в мужском спринте была серьезная борьба, достаточно хорошая конкуренция. Очень приятно отметились молодые ребята: Бакуров и Коростелев юниоры, но уже вышли на хороший уровень.

Нас радует, что есть преемственность. Молодые и перспективные спортсмены, которые в дальнейшем и будут создавать конкуренцию нашим лидерам – Большунову и Терентьеву. Где‑то в спринтах, где‑то в гонках на длинной дистанции. Молодежь есть, и она наступает на пятки.

– Терентьев еще в Кирово‑Чепецке говорил, что не готов конкурировать с Большуновым, но вот уже на двух этапах подряд побеждает...

– Это говорит о том, что он тоже набирает форму. На последнем подъеме он продемонстрировал неплохой бег с палками. И в финале после сбоя Большунова Терентьев сумел сделать небольшой отрыв, чего ему и хватило до финиша. Мы ждали от него этих результатов. Считаю, что они закономерны.

– То есть вы его формой довольны сейчас?

– Думаю, он сейчас все равно еще не в оптимальном состоянии. Есть еще, за счет чего прибавить. Будем готовиться дальше, – сказал Бородавко.