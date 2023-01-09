Тренер Устюгова: «Сергей в Сыктывкаре ведет подготовку. По поводу участия будет принимать решение перед гонкой в зависимости от самочувствия»

Личный тренер Сергея Устюгова Иван Брагин сообщил, что лыжник может выступить на этапе Кубка России в Сыктывкаре.

– Сергей в Сыктывкаре ведет подготовку. По поводу участия будет принимать решение перед гонкой в зависимости от самочувствия.

– Всю программу собирается бежать?

– Будет приниматься решение конкретно в дни соревнований.

– В каком он состоянии? Как провел новогодние каникулы?

– Все хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. Пока не болеет. Он встретил праздник и 5-го января вылетел в Сыктывкар всей семьей. Готовится, – сказал Брагин.

– Все ждут от этого этапа противостояния Устюгова и Большунова. Как думаете, возможно ли что-то подобное, что было в Красногорске?

– Думаю, что вряд ли. Гонка покажет, что будет, но, думаю, что парни сделают правильные выводы и перестанут уже друг друга выбивать из соревнований. Мне кажется, будет хорошее соперничество и опять интересная гонка.

– У кого шансов больше в классическом спринте?

– Лыжня покажет. Спринт такая дистанция, где очень много всяких составляющих. Контактная борьба, от инвентаря многое зависит, от скольжения. Заранее предугадать результат сложно, – добавил тренер.

Расписание шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре