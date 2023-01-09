Тренер Устюгова: «Сергей в Сыктывкаре ведет подготовку. По поводу участия будет принимать решение перед гонкой в зависимости от самочувствия»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Иван Брагин Лыжи

Личный тренер Сергея Устюгова Иван Брагин сообщил, что лыжник может выступить на этапе Кубка России в Сыктывкаре.

– Сергей в Сыктывкаре ведет подготовку. По поводу участия будет принимать решение перед гонкой в зависимости от самочувствия.

– Всю программу собирается бежать?

– Будет приниматься решение конкретно в дни соревнований.

– В каком он состоянии? Как провел новогодние каникулы?

– Все хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. Пока не болеет. Он встретил праздник и 5-го января вылетел в Сыктывкар всей семьей. Готовится, – сказал Брагин.

– Все ждут от этого этапа противостояния Устюгова и Большунова. Как думаете, возможно ли что-то подобное, что было в Красногорске?

– Думаю, что вряд ли. Гонка покажет, что будет, но, думаю, что парни сделают правильные выводы и перестанут уже друг друга выбивать из соревнований. Мне кажется, будет хорошее соперничество и опять интересная гонка.

– У кого шансов больше в классическом спринте?

– Лыжня покажет. Спринт такая дистанция, где очень много всяких составляющих. Контактная борьба, от инвентаря многое зависит, от скольжения. Заранее предугадать результат сложно, – добавил тренер.

Расписание шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре

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2 комментария

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Zlay Lenka
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Бегать гонки и участвовать в соревнованиях - это работа спортсмена.
Почему я каждое утро иду на работу, не важно какое у меня при этом самочувствие.
А тут: хочу - бегу, не хочу - не бегу.
Или я чего-то не понимаю?
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SkierNSK
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Интрига ... 😅
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