Тренер Устюгова: «Сергей в Сыктывкаре ведет подготовку. По поводу участия будет принимать решение перед гонкой в зависимости от самочувствия»
Личный тренер Сергея Устюгова Иван Брагин сообщил, что лыжник может выступить на этапе Кубка России в Сыктывкаре.
– Сергей в Сыктывкаре ведет подготовку. По поводу участия будет принимать решение перед гонкой в зависимости от самочувствия.
– Всю программу собирается бежать?
– Будет приниматься решение конкретно в дни соревнований.
– В каком он состоянии? Как провел новогодние каникулы?
– Все хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. Пока не болеет. Он встретил праздник и 5-го января вылетел в Сыктывкар всей семьей. Готовится, – сказал Брагин.
– Все ждут от этого этапа противостояния Устюгова и Большунова. Как думаете, возможно ли что-то подобное, что было в Красногорске?
– Думаю, что вряд ли. Гонка покажет, что будет, но, думаю, что парни сделают правильные выводы и перестанут уже друг друга выбивать из соревнований. Мне кажется, будет хорошее соперничество и опять интересная гонка.
– У кого шансов больше в классическом спринте?
– Лыжня покажет. Спринт такая дистанция, где очень много всяких составляющих. Контактная борьба, от инвентаря многое зависит, от скольжения. Заранее предугадать результат сложно, – добавил тренер.
Расписание шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре
Почему я каждое утро иду на работу, не важно какое у меня при этом самочувствие.
А тут: хочу - бегу, не хочу - не бегу.
Или я чего-то не понимаю?