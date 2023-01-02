Елена Вяльбе: «Большунов и Устюгов не враги, никогда ими не были. Просто и у Сергея, и у Саши довольно тяжелый характер»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) высказалась о разногласиях между и Сергеем Устюговым.

– Недавний инцидент между Большуновым и заставил лично меня задуматься о том, что болельщикам зачастую хочется видеть некую лубочную картинку взаимоотношений между теми, кто выступает в одной команде. А тут вдруг чуть ли не открытая война в прямом эфире. Как справляетесь?

– Если вы имеете в виду падение спортсменов на лыжне, я уже высказала свое мнение и Сергею, и Саше, и их тренерам. Считаю, что в случившемся виноваты оба.

На самом деле никогда не поверю, что Устюгов спровоцировал столкновение умышленно. Теоретически мы сейчас можем с вами рассуждать о том, что именно должен предпринять атлет, если уже дотронулся до лыж соперника и чувствует, что ситуация способна усугубиться, но в гонке ведь все происходит очень быстро. Иногда мгновенно.

Скорость у обоих спортсменов была большой, эту скорость нужно было поддерживать. Саша уже со спуска ехал с Сергеем плечом к плечу, хотя я, честно говоря, так и не поняла, для чего вообще было нужно это делать.

– Ну так напряжение между спортсменами возникло не вчера, а гораздо раньше.

– Согласна. Но согласитесь и вы: если бы судьи пресекли какие-то мелкие стычки сразу, то есть на первом старте в Чусовом, где Устюгов выиграл у Большунова спринт, или потом – в Кирово-Чепецке, когда Саша наехал сопернику на лыжи, сейчас мы с вами вообще этот конфликт не обсуждали бы.

– Первопричину вы понимаете?

– В том-то и дело, что ее нет. Большунов и Устюгов не враги, никогда ими не были. Они всегда абсолютно нормально общались. Просто и у Сергея, и у Саши довольно тяжелый характер. Правильно о них Леша Петухов сказал: не два орла, а два барана. И я очень надеюсь, что для обоих случившееся станет хорошим уроком.

– Как поступили бы на месте судей вы сами?

– Вызвала бы обоих на разбор в том же Кирово-Чепецке и объяснила: еще один подобный инцидент, оба получат желтые карточки и любое последующее нарушение приведет к тому, что результаты гонки будут просто аннулированы. Но этого не было сделано. Соответственно пошла цепная реакция.

Если ты спортсмен и видишь, что соперник нарушил правила и его никак за это не наказали, гнев-то внутри растет. И дорастает до того, что где-то наверняка прорвется. Это бессознательный процесс, эмоциональный. Хотя я прекрасно видела, что Сергей сильно переживал за Сашу, когда тот упал.

Вы же слышали мой предыдущий телефонный разговор с журналистом? Человек тоже затронул эту тему. Сказал, что, мол, лучше бы Большунов и Устюгов подобным образом с разбирались. Да не лучше это ничем! Действовать на лыжне всегда нужно в рамках правил, – сказала Вяльбе.

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