Елена Вяльбе: «Большунов и Устюгов не враги, никогда ими не были. Просто и у Сергея, и у Саши довольно тяжелый характер»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Кубок России Сергей Устюгов Йоханнес Клэбо Александр Большунов Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о разногласиях между Александром Большуновым и Сергеем Устюговым.

– Недавний инцидент между Большуновым и Сергеем Устюговым заставил лично меня задуматься о том, что болельщикам зачастую хочется видеть некую лубочную картинку взаимоотношений между теми, кто выступает в одной команде. А тут вдруг чуть ли не открытая война в прямом эфире. Как справляетесь?

– Если вы имеете в виду падение спортсменов на лыжне, я уже высказала свое мнение и Сергею, и Саше, и их тренерам. Считаю, что в случившемся виноваты оба.

На самом деле никогда не поверю, что Устюгов спровоцировал столкновение умышленно. Теоретически мы сейчас можем с вами рассуждать о том, что именно должен предпринять атлет, если уже дотронулся до лыж соперника и чувствует, что ситуация способна усугубиться, но в гонке ведь все происходит очень быстро. Иногда мгновенно.

Скорость у обоих спортсменов была большой, эту скорость нужно было поддерживать. Саша уже со спуска ехал с Сергеем плечом к плечу, хотя я, честно говоря, так и не поняла, для чего вообще было нужно это делать.

– Ну так напряжение между спортсменами возникло не вчера, а гораздо раньше.

– Согласна. Но согласитесь и вы: если бы судьи пресекли какие-то мелкие стычки сразу, то есть на первом старте в Чусовом, где Устюгов выиграл у Большунова спринт, или потом – в Кирово-Чепецке, когда Саша наехал сопернику на лыжи, сейчас мы с вами вообще этот конфликт не обсуждали бы.

– Первопричину вы понимаете?

– В том-то и дело, что ее нет. Большунов и Устюгов не враги, никогда ими не были. Они всегда абсолютно нормально общались. Просто и у Сергея, и у Саши довольно тяжелый характер. Правильно о них Леша Петухов сказал: не два орла, а два барана. И я очень надеюсь, что для обоих случившееся станет хорошим уроком.

– Как поступили бы на месте судей вы сами?

– Вызвала бы обоих на разбор в том же Кирово-Чепецке и объяснила: еще один подобный инцидент, оба получат желтые карточки и любое последующее нарушение приведет к тому, что результаты гонки будут просто аннулированы. Но этого не было сделано. Соответственно пошла цепная реакция.

Если ты спортсмен и видишь, что соперник нарушил правила и его никак за это не наказали, гнев-то внутри растет. И дорастает до того, что где-то наверняка прорвется. Это бессознательный процесс, эмоциональный. Хотя я прекрасно видела, что Сергей сильно переживал за Сашу, когда тот упал.

Вы же слышали мой предыдущий телефонный разговор с журналистом? Человек тоже затронул эту тему. Сказал, что, мол, лучше бы Большунов и Устюгов подобным образом с Йоханнесом Клэбо разбирались. Да не лучше это ничем! Действовать на лыжне всегда нужно в рамках правил, – сказала Вяльбе.

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3 комментария

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Листок яблони
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Хотя сам за Устюгова переживаю не меньше, чем за Большунова.
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Листок яблони
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Тут все просто: во избежание риска травм кому-то из пары Большунов-Устюгов нужно уступить. В данном случае Устюгову, так как общее количество достижений у него меньше. Ну и плюс в прологе того спринта он проиграл более 3 секунд Большунову. Тут другого решения нет и быть не может, так как игра не стоит свеч.
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imaxim
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Думаю первые ростки напряжения появились после ТдС-2020
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