Александр Жуков: «Борьба Большунова и Устюгова добавляет интереса к лыжам»

Почетный президент Олимпийского комитета России ( ) поделился мнением о соперничестве лыжников и .

«Думаю, Большунов и Устюгов сами договорятся между собой.

Их борьба на лыжне говорит только о том, что они бьются за победу, несмотря на отстранение российского спорта от международных соревнований. И их борьба добавляет интереса к лыжам», – сказал Жуков.

«Я немножко потерял сознание». Столкновение наших лучших лыжников: Большунов разбил лицо до крови и винит Устюгова