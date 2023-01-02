Александр Жуков: «Борьба Большунова и Устюгова добавляет интереса к лыжам»
Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков поделился мнением о соперничестве лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова.
«Думаю, Большунов и Устюгов сами договорятся между собой.
Их борьба на лыжне говорит только о том, что они бьются за победу, несмотря на отстранение российского спорта от международных соревнований. И их борьба добавляет интереса к лыжам», – сказал Жуков.
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