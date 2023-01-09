Расписание шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре

С 12 по 15 января в Сыктывкаре пройдет шестой этап Кубка России по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание соревнований.

Кубок России по лыжным гонкам-2022/23

6-й этап

Сыктывкар

Расписание гонок

12 января, четверг

Спринт, классический стиль, мужчины и женщины

11:00 – квалификация, 13:00 – финалы

13 января, пятница

10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины

11:00

15 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины

12:30

15 января, воскресенье

Скиатлон, 15 км, женщины

11:00

Скиатлон, 30 км, мужчины

12:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Календарь российских турниров по лыжам сезона-2022/23: Кубок России стартует в ноябре, чемпионат России пройдет в марте в Тюмени