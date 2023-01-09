Расписание шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре
С 12 по 15 января в Сыктывкаре пройдет шестой этап Кубка России по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание соревнований.
Кубок России по лыжным гонкам-2022/23
6-й этап
Сыктывкар
Расписание гонок
12 января, четверг
Спринт, классический стиль, мужчины и женщины
11:00 – квалификация, 13:00 – финалы
13 января, пятница
10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины
11:00
15 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины
12:30
15 января, воскресенье
Скиатлон, 15 км, женщины
11:00
Скиатлон, 30 км, мужчины
12:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Календарь российских турниров по лыжам сезона-2022/23: Кубок России стартует в ноябре, чемпионат России пройдет в марте в Тюмени
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