Вяльбе о столкновении Большунова и Устюгова: «Там понятно, что виноваты оба, поэтому им обоюдное замечание»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о столкновении Александра Большунова и Сергея Устюгова в спринте на Кубке России в Красногорске. 

— Сильно обеспокоил инцидент с Большуновым. Кто-то писал, что он в обморок упал. Что там произошло?

— Наверное, была какая-то секундная потеря сознания. Но вообще я ничего этого не комментирую, дабы дальше не раздувать проблему.

— Елена Валерьевна, у вас случалось такое, чтобы вас кто-то подрезал?

— Конечно. Это бывает.

— То есть это как бы штатная ситуация при контактных гонках?

— Конечно. Мы долго разбирали, смотрели эту ситуацию. Там понятно, что виноваты, скажем так, оба. Потому что и Саша слишком близко ехал около Сергея, и Сергею, понятно, надо было как-то сохранять скорость, толкаться ногами. Поэтому обоюдное, так скажем, им замечание.

— В общем, в пылу борьбы. Каждый хотел быть первым.

— Да, и это нормально, – сказала Вяльбе. 

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3 комментария

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Щеглот
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Мартышка к старости слаба мозгами стала...
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Биатлонная зима
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Взрослые мужики , а лыжню поделить не могут.
Давайте без травм
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imaxim
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А Вяльбе нормально))) шикарно) значит в следующий раз палками подерутся
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