Вяльбе о столкновении Большунова и Устюгова: «Там понятно, что виноваты оба, поэтому им обоюдное замечание»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) высказалась о столкновении Александра Большунова и Сергея Устюгова в спринте на Кубке России в Красногорске.

— Сильно обеспокоил инцидент с . Кто-то писал, что он в обморок упал. Что там произошло?

— Наверное, была какая-то секундная потеря сознания. Но вообще я ничего этого не комментирую, дабы дальше не раздувать проблему.

— Елена Валерьевна, у вас случалось такое, чтобы вас кто-то подрезал?

— Конечно. Это бывает.

— То есть это как бы штатная ситуация при контактных гонках?

— Конечно. Мы долго разбирали, смотрели эту ситуацию. Там понятно, что виноваты, скажем так, оба. Потому что и Саша слишком близко ехал около Сергея, и Сергею, понятно, надо было как-то сохранять скорость, толкаться ногами. Поэтому обоюдное, так скажем, им замечание.

— В общем, в пылу борьбы. Каждый хотел быть первым.

— Да, и это нормально, – сказала Вяльбе.

Кто виноват в аварии Большунова и Устюгова? Мы побывали на гонке, которая закончилась кровью

«Я немножко потерял сознание». Столкновение наших лучших лыжников: Большунов разбил лицо до крови и винит Устюгова