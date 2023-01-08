Йохауг не исключила участие в ЧМ-2025: «Все спрашивают об этом, но у меня нет ответов. Ни одна дверь не закрыта, но и не открыта»

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг не исключила участия в чемпионате мира-2025, который пройдет в норвежском Тронхейме.

34-летняя Йохауг объявляла о завершении карьеры по окончании прошлого сезона. На этой неделе она сообщила о беременности.

«Все спрашивают об этом, но у меня нет ответов. Ни одна дверь не закрыта, но и не открыта. На данный момент я закончила, просто наслаждаюсь «жизнью на пенсии».

С нетерпением жду того, с чем мне предстоит столкнуться сейчас, в 2023 году. Затем, когда придет время, займусь чем-то другим.

Мы не знаем, что случится в будущем. Я не хочу стоять тут и говорить «да» или «нет». Я люблю спорт и то, что я пережила. Достижения, которых добилась.

Чемпионат мира в Тронхейме, пожалуй, единственное, что заставляет дверь немного приоткрыться, но но на данный момент я закончила», – заявила Йохауг.

Терезу Йохауг не сломали упреки за допинг-помаду – она покорила Олимпиаду-2022 и теперь прощается со спортом