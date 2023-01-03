Тереза Йохауг сообщила о беременности: «Это затмевает все мои золотые медали»

Теги лыжные гонки сборная Норвегии жен Тереза Йохауг Нильс Якоб Хофф Лыжи

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг сообщила о своей беременности.

«Это самое важное, чего вы можете достичь. Это затмевает все золотые медали, которые я выиграла.

На мой взгляд, это очень круто, но вместе с тем должна сказать, что считаю это немножко страшным.

Ты не совсем понимаешь, с чем предстоит иметь дело. Но я действительно с нетерпением этого жду», – сказала 34-летняя Йохауг.

Лыжница завершила спортивную карьеру в конце прошлого сезона. Она состоит в паре с чемпионом мира по академической гребле 2013 года Нильсом Якобом Хоффом.

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10 комментариев

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Додик Аксель
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К радости побед, которых у Терезы было не мало. В скором будущем добавится и радость материнства. Благополучной беременности и удачных родов !
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МАФИЯ
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Поздравления Терезе! Красивая женщина, великая спортсменка, теперь станет мамой
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sava k
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Радует, что всего один( или одно?)нашелся, кто оскорбляет беременную женщину.
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Алексей Никитин
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Ответ Iuasamotu
Родит таки маленького ребёночка, который будет Терезу радовать и смешить) А она будет его любить)
целовать своими сочными губами
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Анатолий К
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Сразу надо было в залёт идти, раз затмевает все медали. Чего мучиться- то было...
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Andreir888
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Какая новогодняя милота!!!🤗👍
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Нелыжник я
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У киборгов бывают дети? А, точно, Бьорген же
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encaro_one
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Причина по которой более чем стоило завершить карьеру.
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Vicing Charlsson
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В скором времени появится маленькая швейная машинка (он или она)
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Iuasamotu
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Родит таки маленького ребёночка, который будет Терезу радовать и смешить) А она будет его любить)
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