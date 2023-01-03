Тереза Йохауг сообщила о беременности: «Это затмевает все мои золотые медали»

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг сообщила о своей беременности.

«Это самое важное, чего вы можете достичь. Это затмевает все золотые медали, которые я выиграла.

На мой взгляд, это очень круто, но вместе с тем должна сказать, что считаю это немножко страшным.

Ты не совсем понимаешь, с чем предстоит иметь дело. Но я действительно с нетерпением этого жду», – сказала 34-летняя Йохауг.

Лыжница завершила спортивную карьеру в конце прошлого сезона. Она состоит в паре с чемпионом мира по академической гребле 2013 года Нильсом Якобом Хоффом.

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