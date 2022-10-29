«Истории Бьорндалена были одна непристойнее другой, у Бергера – не лучше. Я не была готова к такому». Йохауг о встрече на ЧМ-2007

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг поделилась воспоминаниями о встрече с Уле Эйнаром Бьорндаленом и Ларсом Бергером.

В 2007 году Йохауг, Бьорндален и Бергер участвовали в лыжном чемпионате мира в Саппоро, где пересеклись на одном из завтраков до начала соревнований.

«Они начали рассказывать неприличные истории. У Бьорндалена они были одна непристойнее другой – я никогда не слышала подобного даже на танцевальных вечеринках. Истории Ларса были не лучше.

Никто из них не проявлял грубость по отношению ко мне. Это была типичная мужская обстановка. Кажется, обо мне они почти не думали, когда я сидела там.

Годы спустя я, наверное, даже посчитала бы это забавным и отшутилась, но на тот момент я была совершенно не готова к такому. Не думаю, что я сказала хоть слово – просто немного поела и отправилась тренироваться одна», – пишет Йохауг в своей книге «Вся история».

«Когда ты молод, освоиться не так просто. Тереза была классной девчонкой, собиравшейся на свой первый чемпионат мира.

Должно быть, для нее это был сложный процесс, но она взяла все под свой контроль и хорошо выступила, а затем доказала, что она – одна из главных легенд в женских лыжных гонках», – сказал Бьорндален в комментарии для Dagbladet.

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