Йохауг о работе на ТВ: «Это необычно, но проверить себя в другой роли будет интересно. Если бы не завершила карьеру, то сейчас бы жалела об этом»

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг рассказала о своих дальнейших планах.

В марте Йохауг объявила о завершении карьеры. Позже сообщалось, что она станет экспертом норвежского телеканала NRK.

– Я решилась на это (пойти работать на ТВ – Sports.ru) прежде всего из-за любви к спорту. Это ближе всего моему сердцу.

И мне кажется, что таким образом я все еще нахожусь в лыжном сообществе, могу ездить на соревнования и встречаться с фантастическими людьми.

Но стоит признать, что будет странно ехать в Бейтостолен или на чемпионат мира в Планицу, где нужно стоять перед камерой вместо того, чтобы самой участвовать в гонках.

– Лыжницы, которых вы теперь будете оценивать как эксперт, ранее соревновались с вами в этом году. Каково это?

– Наверное, это тоже немного необычно для меня, но проверить себя в другой роли будет интересно. Это будет захватывающе.

– Похоже, вы очень довольны своей нынешней жизнью. Не жалеете, что бросили лыжи?

– Нет, я очень рада. Если бы не завершила карьеру прошлой весной, то сейчас бы жалела об этом, – сказала Йохауг.

Терезу Йохауг не сломали упреки за допинг-помаду – она покорила Олимпиаду-2022 и теперь прощается со спортом