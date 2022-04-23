Тереза Йохауг: «Самый большой спад у меня случился после допинговой дисквалификации. Мне хотелось покончить с лыжными гонками»

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, норвежка Тереза Йохауг рассказала о сложностях в карьере после дисквалификации за допинг.

В 2016 году во внесоревновательный период у лыжницы был выявлен анаболический стероид клостебол. Йохауг уверяла, что запрещенный препарат попал в организм через губную помаду, однако спортсменка была дисквалифицирована на 18 месяцев.

«Самый большой спад у меня случился, конечно, после решения о допинговой дисквалификации. Мне хотелось покончить с лыжными гонками. Хуже всего было то, что я потеряла радость от тренировок. Я несколько недель не надевала лыжный комбинезон.

Долгое время не могла нормально спать. В основном просто плакала, плакала, плакала и плакала. Была просто обессиленной и очень злой. Я была просто не в себе. Моим самым большим достижением, наверное, стала победа в своей первой гонке (в скиатлоне) на чемпионате мира 2019 года в Зеефельде – уже после дисквалификации.

Надеюсь, люди запомнят меня как человека, который никогда не сдавался, у которого хватило смелости и воли пройти через эти потрясения», – сказала Йохауг.

Терезу Йохауг не сломали упреки за допинг-помаду – она покорила Олимпиаду-2022 и теперь прощается со спортом