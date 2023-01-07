Дмитрий Васильев: «Уверен, Клэбо еще припомнят, при каких обстоятельствах он выигрывал. Будут тыкать тем, что россиян не было»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски МОК сборная Норвегии WADA Томас Бах Дмитрий Васильев Йоханнес Клэбо Лыжи

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о рекорде норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо на многодневке «Тур де Ски» – 6 побед подряд.

«Не слежу за международными стартами ни в лыжах, ни в биатлоне. Когда нет наших спортсменов, неинтересно смотреть на этот стероидный норвежский спорт. Если бы еще российские лыжники участвовали, можно было бы следить.

Думаю, и самому Клэбо неинтересно выигрывать, когда нет борьбы. Победа должна добываться в конкуренции с сильнейшими. А так можно просто раздать эти медали где-нибудь в подворотне.

Уверен, Клэбо потом еще и припомнят, при каких обстоятельствах он все это выигрывал. Будут тыкать тем, что россиян тогда не было, он это наверняка понимает.

Печально, до чего довело ситуацию Всемирное антидопинговое агентство, а также Международный олимпийский комитет во главе с Томасом Бахом. Они виновники всего этого безобразия. Пока такие люди в руководстве, ничего хорошего в спорте мы в ближайшее время не увидим», – сказал Васильев.

Клэбо одержал шестую подряд победу на этапах «Тур де Ски». Он побил рекорд Большунова и Устюгова

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21 комментарий

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Sgi
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Ответ Gagarin
Норвеги сами отказались от участия, нас лишили возможности участвовать в соревнованиях. Есть разница?
На трассе их не было. В этом факт.
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Консервативный глор
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Конечно будут. Васильевы, Степановы и прочие Вяльбе и будут тыкать
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f0mk4
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откуда этот вылез
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Ivan Balashov
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Ответ Viks
Будут тыкать тем, что россиян не было» --- КТО ???
Васильев)
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brig_Mercury
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Ответ Gagarin
Норвеги сами отказались от участия, нас лишили возможности участвовать в соревнованиях. Есть разница?
Ну, не такая уж и большая. В одном случае норвеги отказались и их никто не поддержал. А сейчас норвегов поддержали остальные в желании не кататься со спортсменами, любителями Лужников и танкового биатлона. Так и сказали, пока будет танковый биатлон, мы хотим с Вами бегать.
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Andreir888
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Диме нужно проявлять элементарное уважение к спортсменам, к успешным выступлениям и выдающимся достижениям того же Клэбо. А у него как мантра:" Стероидные...Не смотрю....Припомнят..." Почему не смотришь, ты ж тренер нынче? Надо смотреть, как бегут лучшие спортсмены мира! Нам потом догонять...как и во многом другом((
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OlegLawyer
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Всё не уймется ! Скажите ему, что сегодня уже 07.01
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Биатлонная зима
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Клэбо побьет мыслимые и не мыслимые рекорды
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Анатолий К
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Все лыжники понимают, что с россиянами была бы борьба посерьёзнее, но сделать сами ничего не могут. За них решают, ещё и мозг им промывают о пользе такого отстранения
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Gagarin
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Ответ Олег Кузнецов
Большунов свои 5 побед подряд одержал в отсутствие норвежцев. В чем разница?
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Iuasamotu
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Ответ Максим Прокофьев
Через раз уступая Большунову
Клебо стал победителем ТдС 2018/19 при участии лучших российских лыжников, выиграв 4 гонки из 7. А Большунов не выиграл ни одной гонки, более того, занял в общем зачёте 5-е место.
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Олег Кузнецов
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Большунов свои 5 побед подряд одержал в отсутствие норвежцев. В чем разница?
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Iuasamotu
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Судя по всему, Васильев и внутрироссийские соревнования не смотрит, ибо тогда знал, что сейчас нет ни единого российского лыжника, физическая форма которого позволяла бы отобрать победу у Клебо на любой из шести выигранных им гонок нынешнего Тур Де Ски
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cyberbob
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Когда Россия выигрывала хоккейные ОИ 2018 много кто таких вот хвалителей власти вспоминало состав участников? Вроде говорили что кто приехал у тех и выиграли
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Максим Прокофьев
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Ответ Floating crane
Так выигрывал он и при россиянах
Через раз уступая Большунову
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Viks
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Будут тыкать тем, что россиян не было» --- КТО ???
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Arty K.
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А можно этому "эксперту" больше не звонить?
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Саша
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Завтра у кого-то будет похмелье)
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Виктор Никитин
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сколько же клоунов развелось голосистых.. хотя о чём я, они всегда были
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DenSpM
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Томас Бах, останови воблу немедленно!!!!
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Floating crane
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Так выигрывал он и при россиянах
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