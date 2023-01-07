Дмитрий Васильев: «Уверен, Клэбо еще припомнят, при каких обстоятельствах он выигрывал. Будут тыкать тем, что россиян не было»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону высказался о рекорде норвежского лыжника на многодневке «Тур де Ски» – 6 побед подряд.

«Не слежу за международными стартами ни в лыжах, ни в биатлоне. Когда нет наших спортсменов, неинтересно смотреть на этот стероидный норвежский спорт. Если бы еще российские лыжники участвовали, можно было бы следить.

Думаю, и самому Клэбо неинтересно выигрывать, когда нет борьбы. Победа должна добываться в конкуренции с сильнейшими. А так можно просто раздать эти медали где-нибудь в подворотне.

Уверен, Клэбо потом еще и припомнят, при каких обстоятельствах он все это выигрывал. Будут тыкать тем, что россиян тогда не было, он это наверняка понимает.

Печально, до чего довело ситуацию Всемирное антидопинговое агентство, а также Международный олимпийский комитет во главе с . Они виновники всего этого безобразия. Пока такие люди в руководстве, ничего хорошего в спорте мы в ближайшее время не увидим», – сказал Васильев.

Клэбо одержал шестую подряд победу на этапах «Тур де Ски». Он побил рекорд Большунова и Устюгова