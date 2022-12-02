«Пропадет интерес, а спонсоры уйдут. Лыжные гонки будут постепенно деградировать». Васильев о низкой конкуренции на лыжном Кубке мира

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о низком уровне конкуренции на Кубке мира по лыжным гонкам.

Сегодня на этапе в Лиллехаммере норвежские лыжники заняли 9 мест в топ-10 коньковой «разделки».

«Я уже неоднократно говорил о том, что делает с олимпийским движением Томас Бах (глава Международного олимпийского комитета – Sports.ru) и его WADA (Всемирное антидопинговое агентство – Sports.ru), они просто уничтожают олимпийское движение своими поступками.

Они разрешают определенным спортсменам использовать запрещенные препараты под выдуманными поводами. Норвежцы вообще получили индульгенцию на эти препараты, в этом признавалась и Тереза Йохауг, и Марит Бьорген, которую даже поймали на применении допинга, но не применили санкции.

Это и есть ответ на то, какое будущее будет у олимпийского спорта, в том числе у лыжных гонок. Пока не отменят разделение на здоровых и больных, это все так и будет деградировать. Будут касты разных спортсменов, а мы продолжим наблюдать подобные итоговые протоколы.

Рано или поздно пропадет интерес, снизится смотрибельность, а спонсоры уйдут. Таким образом, у лыжных гонок не будет никакого развития, и они будут постепенно деградировать, – сказал Васильев.

Норвежские лыжники заняли 9 мест в топ-10 в коньковой гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере