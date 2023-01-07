Клэбо одержал шестую подряд победу на этапах «Тур де Ски». Он побил рекорд Большунова и Устюгова

Норвежский лыжник одержал шестую подряд победу на этапах многодневки «Тур де Ски».

Сегодня Клэбо выиграл масс-старт на 15 км классическим стилем в Валь-ди-Фьемме.

Норвежец превозошел достижение россиян и . Устюгов побеждал на «Тур де Ски» пять раз подряд в сезоне-2016/2017, Большунов – в сезоне-2020/21. Среди женщин это удавалось норвежке Марит Бьорген (2014/15).

Также Клэбо установил рекорд по общему количеству побед на этапах «Тур де Ски» (на его счету 17 выигранных гонок) и по количеству выигранных стартов на одной многодневке (6 гонок).