Клэбо одержал шестую подряд победу на этапах «Тур де Ски». Он побил рекорд Большунова и Устюгова

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии Сергей Устюгов Йоханнес Клэбо Александр Большунов Лыжи

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо одержал шестую подряд победу на этапах многодневки «Тур де Ски».

Сегодня Клэбо выиграл масс-старт на 15 км классическим стилем в Валь-ди-Фьемме. 

Норвежец превозошел достижение россиян Сергея Устюгова и Александра Большунова. Устюгов побеждал на «Тур де Ски» пять раз подряд в сезоне-2016/2017, Большунов – в сезоне-2020/21. Среди женщин это удавалось норвежке Марит Бьорген (2014/15).

Также Клэбо установил рекорд по общему количеству побед на этапах «Тур де Ски» (на его счету 17 выигранных гонок) и по количеству выигранных стартов на одной многодневке (6 гонок). 

80 комментариев

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sdzrghx
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Ответ Андрей Костоломченко
Когда Большунов выигрывал в отсутствии норвежцев, все честно было??
А ты не различаешь отсутствие по собственной воле и отсутствие по беспределу? Или для тебя это одно и то же? Ну тогда с тобой всё понятно
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sdzrghx
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Ответ Андрей Костоломченко
Большунов не наш. Он позор России и легализованный допингист под ТИ. Таких мы презираем
Это ты тут позор, а не Большунов!
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irina1980
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"Он побил рекорд Устюгова и Большунова".Для чего так писать,если ни того,ни другого на данном туре нет?
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ஹGrafLisik
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Ответ Jon Anderson
https://www.sports.ru/skiing/1108117900-elena-vyalbe-bolshunov-pered-sezonom-bral-ti-kogda-voznikali-problemy-.html Большунов подтвержденный ТИшник. Сам почему-то признаваться не стал. Вяльбе проговорилась.
У Большунова было ТИ только в летний подготовительный сезон, это было после болезни. А в сезоне у него уже не было исключений. Слушайте внимательно Вяльбе. ТИ у норвежцев.
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Jon Anderson
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Ответ Андрей Костоломченко
Ох как же вы разочаруетесь в своем геройчике через некоторое время) Даже на ваши лица хочу посмотреть)
Аахахаа, классическое "ВРЁТИИИ!!!" от поклонников ТИшника)
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Йенс Мустерманн
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Ответ gerr_max
Ну тебе же абсолютно наплевать на внука ведь. Тебе главное гавкать на нелюбимого Большунова. Был бы такой лыжник из условной Швеции или Франции, то ты его возносил.
Что за очередно поток сознания после новогоднего делирия от фанатиков вечно второго?
Хотя, чему удивляться? Если бы ты реально был его болельщиком, то не бегал по веткам с кубком мира и не кукарекал на Клэбо, желая ему тяжелейших травм. И исключительно на него, по поводу и без. А то как не посмотрю на ветки, посвящённым кубку мешков и лично вечно в второму, то тебя там зачастую не видно. Зато на международных ветках, где фигурирует Клэбо так строчишь, будто стахановец.
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Андрей Костоломченко
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Ответ MrGreen73
Ты свои бредни пишешь тут давно про Большунова здесь, вот и сейчас как собачка вцепился в брошенную кость, раздув из мухи слона. Мне твои дешевые и выдуманные доводы не интересны.
Ох как же вы разочаруетесь в своем геройчике через некоторое время) Даже на ваши лица хочу посмотреть)
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MrGreen73
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Ответ Андрей Костоломченко
Я пишу факты, привожу аргументы, а вы отвечаете бредом) Приятно оставаться в своем розовом мирке, где Большунов не допингист)
Ты свои бредни пишешь тут давно про Большунова здесь, вот и сейчас как собачка вцепился в брошенную кость, раздув из мухи слона. Мне твои дешевые и выдуманные доводы не интересны.
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Алексей Никитин
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Ответ Андрей Костоломченко
Серега бы мог побороться да. Спицов, Червоткин, Якимушкин бы вряд ли, при всем уважении. Или вы про каких-то норвежцев, которых не взяли на тур? Про Амундсена?
Якимушкин тоже неплохо бежит масстары, по остальным согласен.
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Андрей Костоломченко
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Ответ Alestern
я лишь наших имею ввиду, уважаемый :)... Большунова в первую очередь...Устюгова... и т.д. по списку... Но именно наших!!!
Большунов не наш. Он позор России и легализованный допингист под ТИ. Таких мы презираем
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MrGreen73
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Ответ Jon Anderson
https://www.sports.ru/skiing/1108117900-elena-vyalbe-bolshunov-pered-sezonom-bral-ti-kogda-voznikali-problemy-.html Большунов подтвержденный ТИшник. Сам почему-то признаваться не стал. Вяльбе проговорилась.
Типичный местный хейтерок на спортсе. На комментарий выше так ничего не ответил, ибо сказать то нечего. Зато сагрился сразу на другие слова)
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Андрей Костоломченко
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Ответ MrGreen73
Еще раз, мнение местного хейтерка, несущего бред, мне не интересно
Я пишу факты, привожу аргументы, а вы отвечаете бредом) Приятно оставаться в своем розовом мирке, где Большунов не допингист)
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Alestern
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Ответ Андрей Костоломченко
Серега бы мог побороться да. Спицов, Червоткин, Якимушкин бы вряд ли, при всем уважении. Или вы про каких-то норвежцев, которых не взяли на тур? Про Амундсена?
я лишь наших имею ввиду, уважаемый :)... Большунова в первую очередь...Устюгова... и т.д. по списку... Но именно наших!!!
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Александра Чиркова
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Ответ sdzrghx
Норги сами слились, а наших отстранили по беспределу. Чуешь разницу?
я то чую,а некоторые видимо не совсем
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Dym86
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Ответ ivan 07
Дилетант. В топ 5 нынешней гонки , трое в прошлом году пропускали тур.
Поясняю, не для вас, а тех кто читает, из 5ки 4 участвовали в тдс, не было только канадца, который звёзд с неба не хватал.
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MrGreen73
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Ответ Андрей Костоломченко
И где чушь? Мало ли что он там себе оформлял? Весь олимпийский сезон пробегал с ТИ, применяя запрещенные ВАДА препараты https://www.sports.ru/skiing/1108117900-elena-vyalbe-bolshunov-pered-sezonom-bral-ti-kogda-voznikali-problemy-.html
Еще раз, мнение местного хейтерка, несущего бред, мне не интересно
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Александра Чиркова
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Ответ Leo Bonart
Не подскажете, когда это ваши украинцы всех обыгрывали?
причем здесь украинцы и я?
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Андрей Костоломченко
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Ответ Alestern
в отсутствие сильнейших соперников конечно можно втихушку устанавливать "рекорд" за "рекордом" и считать себя "рекордсменом" ))
Серега бы мог побороться да. Спицов, Червоткин, Якимушкин бы вряд ли, при всем уважении. Или вы про каких-то норвежцев, которых не взяли на тур? Про Амундсена?
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sdzrghx
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Ответ Александра Чиркова
Когда наши всех обыгрывали без участия сильнейших- то это фу и позор, а когда норвежцы и прочие делают также Это другое.......Товарищи "комментаторы", вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте?
Норги сами слились, а наших отстранили по беспределу. Чуешь разницу?
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Андрей Костоломченко
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Ответ Caerly
А если поставить семь спринтов подряд - выиграет и семь.
А было только 2 спринта из 6)
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Андрей Костоломченко
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Ответ Leo Bonart
Когда Большунов выигрывал, норвежцев не было по инициативе Норвегии. Когда Клэбо выигрывает, наших нет по инициативе Норвегии. Так что все шишки в обоих случаях на норвежцах
Так я и говорю - плаксу с путинга бы вдруг убили еще до гонок. Заботятся же о его безопасности.
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gerr_max
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Ответ Йенс Мустерманн
Похвалил, в очередной раз указав его место в его короткой международной карьере - вечно второе. Быть вторым после лучшего в истории, Клэбо, тоже почётно.
Ну тебе же абсолютно наплевать на внука ведь.

Тебе главное гавкать на нелюбимого Большунова. Был бы такой лыжник из условной Швеции или Франции, то ты его возносил.
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Jon Anderson
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Ответ MrGreen73
Давай ты мне не будешь нести чушь
https://www.sports.ru/skiing/1108117900-elena-vyalbe-bolshunov-pered-sezonom-bral-ti-kogda-voznikali-problemy-.html

Большунов подтвержденный ТИшник. Сам почему-то признаваться не стал. Вяльбе проговорилась.
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Leo Bonart
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Ответ Андрей Костоломченко
Когда Большунов выигрывал в отсутствии норвежцев, все честно было??
Когда Большунов выигрывал, норвежцев не было по инициативе Норвегии.
Когда Клэбо выигрывает, наших нет по инициативе Норвегии.
Так что все шишки в обоих случаях на норвежцах
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Caerly
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А если поставить семь спринтов подряд - выиграет и семь.
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