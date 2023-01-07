Клэбо одержал шестую подряд победу на этапах «Тур де Ски». Он побил рекорд Большунова и Устюгова
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо одержал шестую подряд победу на этапах многодневки «Тур де Ски».
Сегодня Клэбо выиграл масс-старт на 15 км классическим стилем в Валь-ди-Фьемме.
Норвежец превозошел достижение россиян Сергея Устюгова и Александра Большунова. Устюгов побеждал на «Тур де Ски» пять раз подряд в сезоне-2016/2017, Большунов – в сезоне-2020/21. Среди женщин это удавалось норвежке Марит Бьорген (2014/15).
Также Клэбо установил рекорд по общему количеству побед на этапах «Тур де Ски» (на его счету 17 выигранных гонок) и по количеству выигранных стартов на одной многодневке (6 гонок).
Хотя, чему удивляться? Если бы ты реально был его болельщиком, то не бегал по веткам с кубком мира и не кукарекал на Клэбо, желая ему тяжелейших травм. И исключительно на него, по поводу и без. А то как не посмотрю на ветки, посвящённым кубку мешков и лично вечно в второму, то тебя там зачастую не видно. Зато на международных ветках, где фигурирует Клэбо так строчишь, будто стахановец.
Тебе главное гавкать на нелюбимого Большунова. Был бы такой лыжник из условной Швеции или Франции, то ты его возносил.
Большунов подтвержденный ТИшник. Сам почему-то признаваться не стал. Вяльбе проговорилась.
Когда Клэбо выигрывает, наших нет по инициативе Норвегии.
Так что все шишки в обоих случаях на норвежцах