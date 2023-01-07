Юрий Бородавко: «Клэбо на сегодняшний день сильнейший лыжник и доказывает это. Давайте просто воспримем его достижение»

Тренер сборной России по лыжным гонкам прокомментировал рекорд норвежца на «Тур де Ски» – 6 побед подряд.

Россияне Сергей Устюгов и Александр Большунов одерживали по 5 побед подряд в рамках одной многодневки.

«Достижение очень весомое – шесть побед в «Тур де Ски». Такое нужно воспринимать по факту достижения. Есть там Большунов, другие, или их нет. Что тут можно сказать, Клэбо на сегодняшний день сильнейший лыжник и доказывает это.

Наши ребята навязали бы борьбу. Но самое неблагодарное дело в том, что, начиная со слова «если», можно договориться черт знает до чего. Давайте просто воспримем это достижение Клэбо. Когда будет очная борьба, тогда и проверим. А так – это все пустые слова», – сказал Бородавко.