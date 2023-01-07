Юрий Бородавко: «Клэбо на сегодняшний день сильнейший лыжник и доказывает это. Давайте просто воспримем его достижение»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски Юрий Бородавко сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал рекорд норвежца Йоханнеса Клэбо на «Тур де Ски» – 6 побед подряд.

Россияне Сергей Устюгов и Александр Большунов одерживали по 5 побед подряд в рамках одной многодневки.

«Достижение очень весомое – шесть побед в «Тур де Ски». Такое нужно воспринимать по факту достижения. Есть там Большунов, другие, или их нет. Что тут можно сказать, Клэбо на сегодняшний день сильнейший лыжник и доказывает это.

Наши ребята навязали бы борьбу. Но самое неблагодарное дело в том, что, начиная со слова «если», можно договориться черт знает до чего. Давайте просто воспримем это достижение Клэбо. Когда будет очная борьба, тогда и проверим. А так – это все пустые слова», – сказал Бородавко.

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28 комментариев

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Koulmann
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Ответ Сергей Лепехин
Вы понимаете разницу между "не приехали" от "отстранили" ?
Объясните.
Всегда есть выбор.
И в прошлом м году был выбор - ехать на соперничество с Клэбо или ехать на митинг в поддержку агрессии.
Выбор сделан, поэтому вытираем сопли, заканчиваем нытье, собираем вещи и шуруем под Бахмут.
Хватит тут ныть в комментах - идите делом занимайтесь. Иди нв Красную Площадь или под Бахмут.
Выбор есть всегда
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Сергей Лепехин
Вы понимаете разницу между "не приехали" от "отстранили" ?
А ты типо думал, что все можно, типо как в России ? Снимай очки розовые, цивилизованный мир по другому живет
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Варлампий Варлампий
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Ответ Atsuktuvas
Что значит "просто воспринять" чужое достижение?.. Ведь всем понятно, что если бы наши фигуристы брали участие в этом турнире и вышли на футбольное поле, то это был бы лучший чемпионат мира по хоккею в истории и географии...
логично, что играй на последних ОИ все сильнейшие хоккеисты, Россия никогда бы не дошла до финала и ни разу бы не обыграла Канаду
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Йенс Мустерманн
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Юрик нанёс коварный удар прямо в спину фанатам вечно второго этим заявлением. И это ведь личный тренер обладателя короны Бургер Кинга и золотых галош.
😥
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Варлампий Варлампий
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Юра, что ж ты делаешь, ватничкам серпом по яичкам прошелся
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dimitrii36
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Ответ Yevgeny
есть разница, в первом случае есть осознанный выбор, во втором - отсутствие выбора.
базара нет, выбор есть всегда, именно поентому учили меня, отец мой и мать, а не родители под номерами...
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Конь Пальто
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Предвижу пожар в задней точке у многих. Клебо лучший за всю историю лыжник. Примите это уже.
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Yevgeny
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Ответ dimitrii36
да нет разницы, ибо в спорте нет "политики", исходя из ентого, какую икону должны целовать наши спортсмены, какому богу молится...
есть разница, в первом случае есть осознанный выбор, во втором - отсутствие выбора.
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alex023
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Объективно. Сильнейший тот, кто выигрывает на главных стартах.
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Atsuktuvas
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Что значит "просто воспринять" чужое достижение?.. Ведь всем понятно, что если бы наши фигуристы брали участие в этом турнире и вышли на футбольное поле, то это был бы лучший чемпионат мира по хоккею в истории и географии...
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Yevgeny
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Ответ Sgi
А в прошлом году было ?
в прошлом или в позапрошлом?
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Ivan Ivanov
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Ответ Щеглот
Для Большунова даже хорошо, что этот розовый пузырь надувают) Больше стимула трениться как следует, не сачковать, чтобы потом иголочкой его ткнуть опять)
"Розовый пузырь" это 5-кратный олимпийский чемпион и 6-кратный чемпион мира. У него 58 победных гонок на кубке мира и 10 глобусов по итогам сезона, включая 3 Больших.

Большунову до этих цифр ещё далеко. При этом у нас нет гарантий, пробежит ли ещё когда-нибудь Большунов вообще международную гонку, или его международная карьера закончена.
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dimitrii36
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Ответ irina1980
С каких пор это Бородавко для вас мудрым стал?
мудрость удел мудрецов...
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dimitrii36
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Ответ Сергей Лепехин
Вы понимаете разницу между "не приехали" от "отстранили" ?
да нет разницы, ибо в спорте нет "политики", исходя из ентого, какую икону должны целовать наши спортсмены, какому богу молится...
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irina1980
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Ответ Iuasamotu
Недоброжелателям Клебо остается только разочарованно разводить руками, после мудрых слов маэстро Бородавко.
С каких пор это Бородавко для вас мудрым стал?
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dimitrii36
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слова не мальчика, а мужа, достойное уважение соперника и спортсмена...
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Сергей Лепехин
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Ответ Sgi
А в прошлом году было ?
Вы понимаете разницу между "не приехали" от "отстранили" ?
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Sgi
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Ответ firesteed
Сегодня адекватное соперничество редкость
А в прошлом году было ?
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brig_Mercury
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Ответ Щеглот
Для Большунова даже хорошо, что этот розовый пузырь надувают) Больше стимула трениться как следует, не сачковать, чтобы потом иголочкой его ткнуть опять)
Так он и сейчас не скучает. Вон какие баталии с Устюговым на трассе и за её пределами.
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ivan 07
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Согласен. Пустословов диванников пруд пруди.
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Добрый_Ээх
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Зачитайте это Васильеву, когда он протрезвеет.
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ivan 07
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Я уже об этом написал. Спорят только толстозадые ,диванные иксперты.
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brace
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Просто воспримем.?
Идиотская фраза какая-то.
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Iuasamotu
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Недоброжелателям Клебо остается только разочарованно разводить руками, после мудрых слов маэстро Бородавко.
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firesteed
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Ответ Саша
Сегодня адекватное мнение это редкость))
Сегодня адекватное соперничество редкость
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