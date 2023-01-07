Юрий Бородавко: «Клэбо на сегодняшний день сильнейший лыжник и доказывает это. Давайте просто воспримем его достижение»
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал рекорд норвежца Йоханнеса Клэбо на «Тур де Ски» – 6 побед подряд.
Россияне Сергей Устюгов и Александр Большунов одерживали по 5 побед подряд в рамках одной многодневки.
«Достижение очень весомое – шесть побед в «Тур де Ски». Такое нужно воспринимать по факту достижения. Есть там Большунов, другие, или их нет. Что тут можно сказать, Клэбо на сегодняшний день сильнейший лыжник и доказывает это.
Наши ребята навязали бы борьбу. Но самое неблагодарное дело в том, что, начиная со слова «если», можно договориться черт знает до чего. Давайте просто воспримем это достижение Клэбо. Когда будет очная борьба, тогда и проверим. А так – это все пустые слова», – сказал Бородавко.
Всегда есть выбор.
И в прошлом м году был выбор - ехать на соперничество с Клэбо или ехать на митинг в поддержку агрессии.
Выбор сделан, поэтому вытираем сопли, заканчиваем нытье, собираем вещи и шуруем под Бахмут.
Хватит тут ныть в комментах - идите делом занимайтесь. Иди нв Красную Площадь или под Бахмут.
Выбор есть всегда
😥
Большунову до этих цифр ещё далеко. При этом у нас нет гарантий, пробежит ли ещё когда-нибудь Большунов вообще международную гонку, или его международная карьера закончена.
Идиотская фраза какая-то.