Анфиса Резцова о «Тур де Ски»: «Назвала бы это не международными стартами, а первенством Норвегии. Вот Клэбо и выигрывает все подряд»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что не следит за международными соревнованиями по лыжным гонкам.

Сегодня норвежец установил рекорд, одержав 6-ю победу подряд в рамках многодневки «Тур де Ски».

«Честно говоря, за лыжами особо не слежу – неинтересно. Посмотрела два круга и выключила. Были бы там наши ребята и девчонки, вся страна смотрела бы не отрываясь.

А так, я бы назвала это не международными стартами, а первенством Норвегии. Кажется, половина участников была оттуда. Вот Клэбо и выигрывает все подряд.

Так или иначе, любая победа вызывает восторг – есть ли на трассе сильнейшие конкуренты, или нет. Хотя тот же Клэбо высказывался за возвращение россиян, пускай в его честность особо и не верила.

Очень обидно за наших спортсменов. До сих пор не понимаю, за что их так наказывают», – сказала Резцова.