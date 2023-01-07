Анфиса Резцова о «Тур де Ски»: «Назвала бы это не международными стартами, а первенством Норвегии. Вот Клэбо и выигрывает все подряд»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски Анфиса Резцова сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Лыжи

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что не следит за международными соревнованиями по лыжным гонкам.

Сегодня норвежец Йоханнес Клэбо установил рекорд, одержав 6-ю победу подряд в рамках многодневки «Тур де Ски».

«Честно говоря, за лыжами особо не слежу – неинтересно. Посмотрела два круга и выключила. Были бы там наши ребята и девчонки, вся страна смотрела бы не отрываясь.

А так, я бы назвала это не международными стартами, а первенством Норвегии. Кажется, половина участников была оттуда. Вот Клэбо и выигрывает все подряд.

Так или иначе, любая победа вызывает восторг – есть ли на трассе сильнейшие конкуренты, или нет. Хотя тот же Клэбо высказывался за возвращение россиян, пускай в его честность особо и не верила.

Очень обидно за наших спортсменов. До сих пор не понимаю, за что их так наказывают», – сказала Резцова.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Биатлонная зима
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Клэбо на высоте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fewral
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Особенно, у женщин сегодня было особенно заметно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Васильев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Achilles 21
пусть скажет тогда кого надо наказывать
Бред не неси... Байден вот его фамилия🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mira_shock
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Помилуй Аллах, какие наказания? Здесь просто некие разногласия по-поводу воблы. Ну не хотят в Европе воблу, и всё, что с ней ассоциировано.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ivan 07
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А так первенство Норвегии , как ЧМ. Особенно , когда бегала Бьерген , Йохауг. У мужчин Нортуг и вот Клэбо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ivan 07
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну да , смотрю первенство водокачки.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Achilles 21
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
пусть скажет тогда кого надо наказывать
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий