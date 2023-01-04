Генсекретарь FIS о словах про допуск российских лыжников: «Это была ошибка. Мне не следовало так говорить»

Генеральный секретарь Международной федерации лыжных видов (FIS) Мишель Вион заявил, что его высказывание о возвращении России на международную арену было ошибкой.

В сентябре 2022 года Вион сказал, что отстранение России и Беларуси от международных турниров может закончиться в декабре.

«Это была ошибка. Мне не следовало так говорить. Это было не в моей компетенции.

FIS приняла решение не допускать российских и белорусских спортсменов, тренеров и менеджеров команд. Это абсолютно ясно и будет действовать всю зиму, что бы ни случилось», – сказал Вион.

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