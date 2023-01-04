Генсекретарь FIS о словах про допуск российских лыжников: «Это была ошибка. Мне не следовало так говорить»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) FIS сборная Беларуси Мишель Вион Лыжи

Генеральный секретарь Международной федерации лыжных видов (FIS) Мишель Вион заявил, что его высказывание о возвращении России на международную арену было ошибкой. 

В сентябре 2022 года Вион сказал, что отстранение России и Беларуси от международных турниров может закончиться в декабре.

«Это была ошибка. Мне не следовало так говорить. Это было не в моей компетенции. 

FIS приняла решение не допускать российских и белорусских спортсменов, тренеров и менеджеров команд. Это абсолютно ясно и будет действовать всю зиму, что бы ни случилось», – сказал Вион. 

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12 комментариев

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Evgeniy Kropachev
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это ему перевели вчерашнее интервью Вяльбе

ожидаемо
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evgeniy
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И кто же ему на ошибку указал? В чьей компетенции, если не в компетенции ген секретаря лыжной федерации, указывать допускать или не допускать лыжников
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Konstantin_ZV
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над каждым человеком выше кто-то стоит, к сожалению
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zigzag1
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Ответ закрыт по беспределу
Настолько понравился мужской пасьют на 20 км?
Мне вот интересно самим дистанционщикам такая ситуация нравиться?
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Igor
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Время для отмены наказания ещё не пришло, безусловно. Пациент не демонстрирует признаков выздоровления.
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Биатлонная зима
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Крамер сколько лет тренировал наших лыжников …. он так не считает.
Бредятина от фисовцев, трусливые
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Евгений Яшугин
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Прозрел генеральный! Компетенции не хватило!
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Валерий З.
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Ответ Pankratoff
Нормально так ему яйца прищемили)
И кто же это сделал, жена норвежка?
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irina1980
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А зачем допускать российских лыжников к международным стартам? Взносы Россия и так заплатит.
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Pankratoff
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Нормально так ему яйца прищемили)
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закрыт по беспределу
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Настолько понравился мужской пасьют на 20 км?
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Pavel Khristenzen
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Назад сдал фраер ты ж что
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