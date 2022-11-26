Дмитрий Губерниев: «У меня пропал интерес к лыжным гонкам. Это местечковый вид спорта, что лишний раз показывает отсутствие большой географии»

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил об отсутствии интереса к лыжным гонкам на фоне отстранения сборной России.

«У меня пропал интерес к лыжным гонкам. За кем там следить?

Потеряют ли аудиторию? Лыжные гонки – местечковый вид спорта, что лишний раз показывает отсутствие большой географии. Если сравнивать с биатлоном, то лыжи – совсем локальная история. Но даже в ней они спокойно справятся без российских спортсменов – это трагедия.

В биатлоне никто глобально не заметит отсутствие российских и белорусских спортсменов. В лыжах, конечно же, отсутствие наших лыжников заметят, но это никого не будет волновать. Они спокойно проведут соревнования без России.

Я одним глазом слежу, что происходит на Кубке мира. Но поверьте, все гонки смотреть не буду. Давайте признаемся себе, что мировой спорт без России потеряет, но справятся без нас», – сказал Губерниев.

Показ лыж – катастрофа: Губерниев громит Вяльбе, а она только раздражается в ответ. Кто виноват на самом деле?