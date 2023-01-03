«Тур де Ски». 3-й этап. Клэбо, Крюгер, Халварссон, Гульберг и Масгрэйв пробегут коньковую гонку преследования на 20 км

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4 января на третьем этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе пройдет мужская гонка преследования свободным стилем.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Оберстдорф, Германия

Мужчины

20 км, гонка преследования, свободный стиль

Начало – 13.15 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена.

Старт-лист

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 12,0

3. Дидрик Тенсет (Норвегия) – 22,0

4. Калле Халварссон (Швеция) – 25,0

5. Пол Гульберг (Норвегия) – 27,0

6. Бен Огден (США) – 30,0

7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 39,0

8. Ховард Мусебю (Норвегия) – 43,0

9. Фраческо де Фабиани (Италия) – 43,0

10. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 43,0...

13. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 48,0

14. Вильям Поромаа (Швеция) – 50,0...

21. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.03,0

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2022/23

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14 комментариев

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F242
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Ответ zzzeeerrrooo
Можно , Большунов не раз это делал Симен сейчас в огне , скинув он будет иметь отличные шансы на победу
Да его и Холунд может сбросить легко, даже на чемпионате Норвегии они его скидывают легко, наблюдал пару лет назад эту картину. Там надо просто раздать в три тела, попутно меняясь и он сдуется как в Китае.
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IrbIS
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вы все знаете что произойдет (ツ)
под аккомпанемент норвежского гимна на фоне
👑 𝐉𝐊
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zzzeeerrrooo
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Топим за Крюгера , такой лыжник должен иметь у себя в активе победу на ТДС
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Нелыжник я
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Ответ gerr_max
Сколько лет уже спорят, можно ли укатать внука. Ответ пока отрицательный.
Большунов сейчас засмеялся. Внук укатан на 9 минут в скиатлоне и до схода в марафоне
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ekaterina_)))
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Ответ gerr_max
Сколько лет уже спорят, можно ли укатать внука. Ответ пока отрицательный.
Ну, Саша все ж указывал на коньке:) да и на классике иногда Ииво это проделывал.
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zzzeeerrrooo
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Ответ gerr_max
Сколько лет уже спорят, можно ли укатать внука. Ответ пока отрицательный.
Они на ЧМ его здесь же скидывали
Большунов Крюгер Холун
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Konstantin_ZV
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тем временем, чистых спринтеров в 10-ке уже нет. там, правда, еще одна спринтерская гонка на горизонте тура
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zzzeeerrrooo
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Ответ gerr_max
Сколько лет уже спорят, можно ли укатать внука. Ответ пока отрицательный.
Можно , Большунов не раз это делал
Симен сейчас в огне , скинув он будет иметь отличные шансы на победу
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gerr_max
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Ответ ekaterina_)))
20 км коньком Йоха при среднем темпе вполне усидит. Большунов ведь всегда его измором на коньке брал:) надо, чтобы у конькистов были и силы, и желание.
Так Крюгер есть.
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gerr_max
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Ответ zzzeeerrrooo
Почему нет ? Это не от группы убегать ,одного Клебо Крюгер в состоянии укатать
Сколько лет уже спорят, можно ли укатать внука. Ответ пока отрицательный.
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zzzeeerrrooo
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Ответ gerr_max
Крюгер подъезжает к внуку и последний будет сидеть за ним до финиша. Скинет или нет? Наверно, нет. Подъём один и если даже на усталости на последнем круге у Клэбо будет просвет, то на спусках нагонит и возьмёт финиш. За третье место будет интересная борьба. Быстро сформируется большая группа, к которой подкатит Холунн. Если Голберг дотянет до финиша, то подиум его. Если нет, то Калле или Дидрих может.
Почему нет ? Это не от группы убегать ,одного Клебо Крюгер в состоянии укатать
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ekaterina_)))
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20 км коньком Йоха при среднем темпе вполне усидит. Большунов ведь всегда его измором на коньке брал:) надо, чтобы у конькистов были и силы, и желание.
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gerr_max
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Крюгер подъезжает к внуку и последний будет сидеть за ним до финиша. Скинет или нет? Наверно, нет. Подъём один и если даже на усталости на последнем круге у Клэбо будет просвет, то на спусках нагонит и возьмёт финиш.

За третье место будет интересная борьба. Быстро сформируется большая группа, к которой подкатит Холунн. Если Голберг дотянет до финиша, то подиум его. Если нет, то Калле или Дидрих может.
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Breadman
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Внук будет наказан!!
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