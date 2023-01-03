«Тур де Ски». 3-й этап. Клэбо, Крюгер, Халварссон, Гульберг и Масгрэйв пробегут коньковую гонку преследования на 20 км
4 января на третьем этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе пройдет мужская гонка преследования свободным стилем.
Лыжные гонки
Оберстдорф, Германия
Мужчины
20 км, гонка преследования, свободный стиль
Начало – 13.15 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена.
Старт-лист
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 12,0
3. Дидрик Тенсет (Норвегия) – 22,0
4. Калле Халварссон (Швеция) – 25,0
5. Пол Гульберг (Норвегия) – 27,0
6. Бен Огден (США) – 30,0
7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 39,0
8. Ховард Мусебю (Норвегия) – 43,0
9. Фраческо де Фабиани (Италия) – 43,0
10. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 43,0...
13. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 48,0
14. Вильям Поромаа (Швеция) – 50,0...
21. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.03,0
под аккомпанемент норвежского гимна на фоне
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Большунов Крюгер Холун
Симен сейчас в огне , скинув он будет иметь отличные шансы на победу
За третье место будет интересная борьба. Быстро сформируется большая группа, к которой подкатит Холунн. Если Голберг дотянет до финиша, то подиум его. Если нет, то Калле или Дидрих может.