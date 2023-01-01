«Тур де Ски». Общий зачет. Клэбо лидирует, Пеллегрино и Гульберг – 2-е, Крюгер – 4-й
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо лидирует в общем зачете многодневки «Тур де Ски» после двух этапов.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Мужчины
Общий зачет
После 2-го этапа
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 27,49
2-3. Федерико Пеллегрино (Италия) +10
2-3. Пол Гульберг (Норвегия) +10
4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +28
5-7. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) +33
5-7. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) +33
5-7. Вильям Поромаа (Швеция) +33
8-9. Михал Новак (Чехия) +34
8-9. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) +34
10-11. Дидрик Тенсет (Норвегия) +35
10-11. Шюр Рете (Норвегия) +35
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