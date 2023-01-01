«Тур де Ски». Общий зачет. Клэбо лидирует, Пеллегрино и Гульберг – 2-е, Крюгер – 4-й

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо лидирует в общем зачете многодневки «Тур де Ски» после двух этапов.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Мужчины

Общий зачет

После 2-го этапа

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 27,49

2-3. Федерико Пеллегрино (Италия) +10

2-3. Пол Гульберг (Норвегия) +10

4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +28

5-7. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) +33

5-7. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) +33

5-7. Вильям Поромаа (Швеция) +33

8-9. Михал Новак (Чехия) +34

8-9. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) +34

10-11. Дидрик Тенсет (Норвегия) +35

10-11. Шюр Рете (Норвегия) +35