«Тур де Ски». 2-й этап. Клэбо, Крюгер, Гульберг, Нисканен, Пеллегрино, Скар выступят в классической гонке преследования на 10 км

1 января в Валь-Мюстаире на втором этапе «Тур де Ски» пройдет мужская гонка преследования на 10 км классическим стилем.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Валь-Мюстаир, Швейцария

Мужчины

10 км, раздельный старт, классический стиль

Начало – 16.45 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Участники

(Норвегия)

(Франция)

(Италия)

(Норвегия)

(Норвегия)

(Норвегия)

Вильям Поромаа (Швеция)

(Франция)

(Норвегия)

(Швеция)

(Швеция)

(Норвегия)

(Норвегия)

(Норвегия)

Франческо де Фабиани (Италия)

(Финляндия)