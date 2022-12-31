«Тур де Ски». 2-й этап. Клэбо, Крюгер, Гульберг, Нисканен, Пеллегрино, Скар выступят в классической гонке преследования на 10 км
1 января в Валь-Мюстаире на втором этапе «Тур де Ски» пройдет мужская гонка преследования на 10 км классическим стилем.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Валь-Мюстаир, Швейцария
Мужчины
10 км, раздельный старт, классический стиль
Начало – 16.45 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Участники
Йоханнес Клэбо (Норвегия)
Люка Шанава (Франция)
Федерико Пеллегрино (Италия)
Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)
Пол Гульберг (Норвегия)
Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
Вильям Поромаа (Швеция)
Ришар Жув (Франция)
Дидрик Тенсет (Норвегия)
Калле Халварссон (Швеция)
Оскар Свенссон (Швеция)
Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)
Эмиль Иверсен (Норвегия)
Шюр Рете (Норвегия)
Франческо де Фабиани (Италия)
Ииво Нисканен (Финляндия)
Интересно будет смотреть, как дистанциощики будут выкарабкиваться из низов.
Что покажет Нисканен на любимой классике после болезни тоже интересно.