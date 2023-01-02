«Тур де Ски». 3-й этап. Клэбо, Нисканен, Гульберг, Крюгер, Холунн, Ниенге, Поромаа выступят в классической «разделке» на 10 км

3 января в Оберстдорфе на третьем этапе «Тур де Ски» пройдет мужская гонка на 10 км классическим стилем с раздельным стартом.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Оберстдорф, Германия

Мужчины

10 км, раздельный старт, классический стиль

Начало – 13:45 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

38. (Норвегия)

39. Ховард Мусебю (Норвегия)

40. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

42. Пол Гульберг (Норвегия)

44. (Норвегия)

46. (Италия)

48. Крюгер (Норвегия)

50. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)

52. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

54. Вильям Поромаа (Швеция)

56. Михал Новак (Чехия)

58. Холунн (Норвегия)

60. Дидрик Тенсет (Норвегия)

62. Ришар Жув (Франция)

64. Калле Халварссон (Швеция)

66. Ииво Нисканен (Финляндия)

68. Шюр Рете (Норвегия)

«Тур де Ски». Общий зачет. Клэбо лидирует, Пеллегрино и Гульберг – 2-е, Крюгер – 4-й

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2022/23